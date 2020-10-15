Поліція відкрила справу на чоловіка, який ножем поранив ветерана АТО, який агітував за УДАР. Його дії кваліфікували як замах на вбивство. Постраждалий у критичному стані перебуває в реанімації.

У Солом’янському районі Києва ввечері 14 жовтня – у день захисника України – вчинили напад на ветерана АТО Станіслава, який роздавав агітацію партії Віталія Кличка. Про це повідомляв міський голова на сторінці у фейсбук.

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Із волонтером посварився невідомий чоловік, який вдарив його ножем у шию. Як стверджують свідки події, перехожий агресивно себе поводив та чіплявся до волонтерів.

Коли хлопець відвернувся, чоловік дістав ножа та наніс проникаюче поранення в шию. Хлопця забрала швидка. Зараз він у реанімації… Поліція спрацювала оперативно. Нападника затримали,

– написав Кличко.

Що відомо про нападника?

Це киянин. Йому 36 років. Більше деталей поліція не повідомляє. Водночас там заявили, що було вже відкрите кримінальне провадження за статтею про навмисне вбивство.

Слідчі готують затриманому повідомлення про підозру. Суд найближчим часом обере йому запобіжний захід. Також правоохоронці встановлюють мотиви та обставини злочину, йдеться у повідомленні Нацполіції.