На виборах мера Києва лідирує Кличко: дані ТВК
Територіальна виборча комісія вже підрахувала 56% голосів на місцевих виборах у Києві. За попередніми підрахунками, більше шансів отримати вже у першому турі мерське крісло має Віталій Кличко.
Станом на 3 листопада на виборах мера Києва лідирує чинний глава міськради Кличко. Про це на брифінгу розповів заступник голови Київської ТВК Микола Нілов, повідомляє 24 канал.
Актуально ЦВК опублікувала дані місцевих виборів в Україні: є результати 212 місцевих рад
Водночас Нілов наразі не називає, скільки саме голосів виборців отримав Кличко.
На мерських перегонах лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони, і всі територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчої комісії,
– підкрелив заступник голови ТВК.
Зауважимо, всього в Києві є 13 територіальних виборчих округів. Наразі підрахували протоколи з 7.
На виборах мера Києва лідирує Володимир Кличко: відео
Згідно з даними екзитполу соціологічної групи "Рейтинг", за Кличка проголосували 47,8% виборців. Водночас до міської ради можуть пройти одразу 7 політичних партій.
Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:
- "УДАР" – 21,3%,
- "Європейська Солідарність" – 18%,
- "Слуга Народу" – 9,5%,
- "Голос" – 7,2%,
- Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 6,8%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 6,7%,
- ВО "Батьківщина" – 6,6%.
Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу
Поділитися новиною