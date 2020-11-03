Територіальна виборча комісія вже підрахувала 56% голосів на місцевих виборах у Києві. За попередніми підрахунками, більше шансів отримати вже у першому турі мерське крісло має Віталій Кличко.

Станом на 3 листопада на виборах мера Києва лідирує чинний глава міськради Кличко. Про це на брифінгу розповів заступник голови Київської ТВК Микола Нілов, повідомляє 24 канал.

Актуально ЦВК опублікувала дані місцевих виборів в Україні: є результати 212 місцевих рад

Водночас Нілов наразі не називає, скільки саме голосів виборців отримав Кличко.

На мерських перегонах лідирує чинний мер, але остаточні результати будуть тоді, коли здадуться всі райони, і всі територіальні виборчі округи будуть опрацьовані членами Київської міської виборчої комісії,

– підкрелив заступник голови ТВК.

Зауважимо, всього в Києві є 13 територіальних виборчих округів. Наразі підрахували протоколи з 7.

На виборах мера Києва лідирує Володимир Кличко: відео

Згідно з даними екзитполу соціологічної групи "Рейтинг", за Кличка проголосували 47,8% виборців. Водночас до міської ради можуть пройти одразу 7 політичних партій.

Екзитполи партій-кандидатів у міськраду:

"УДАР" – 21,3%,

"Європейська Солідарність" – 18%,

"Слуга Народу" – 9,5%,

"Голос" – 7,2%,

Партія "Єдність Олександра Омельченка" – 6,8%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 6,7%,

ВО "Батьківщина" – 6,6%.

Результати екзитполів на виборах мера Києва / Інфографіка 24 каналу