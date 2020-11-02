Чинний мер Маріуполя Вадим Бойченко переміг на місцевих виборах та залишається на займаній посаді. Він отримав понад 64% голосів виборців.

Друге місце посів висуванець "Опозиційної платформи – За життя" Володимир Клименко. Про це інформує UA: Донбас з посиланням на Маріупольську міську територіальну виборчу комісію.

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Бойченко отримав 64,57% (54 005) голосів виборців. Крім нього за посаду мера Маріуполя змагалися ще чотири кандидати.

За результатами голосування, вони набрали таку кількість голосів:

Юлія Башкірова – 1 413 голосів, 1,68%

Володимир Клименко – 21 611 голосів, 25,84%

Михайло Клюєв – 834 голоси, 0,99%

Лідія Мугла – 3 952 голоси, 4,72%

Зауважимо, що Вадима Бойченка вперше обрали міським головою Маріуполя в 2015 році. У 2019 він балотувався до Верховної Ради від "Опоблоку" 5-м номером у списку як позапартійний.

Цікаво, що за інформацією громадського руху "Чесно", Бойченко є фігурантом антикорупційного розслідування. Річ у тім, що влада Маріуполя виділила майже 2 мільйони гривень на річну підписку газети "Приазовский рабочий" без проведення тендеру. Вона належить олігарху Ахметову.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко своїм розпорядженням вирішив направити 1 999 819 гривень на передплату газети за кошти, передбачені у бюджеті на соціальний захист населення.

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У травні 2020 року з'явилася партія "Блок Вадима Бойченка". Політсила зареєстрована у Маріуполі і теж здобуває більшість місць у мерії міста. Щоправда, офіційні результати щодо нового складу міської ради Маріуполя ТВК обіцяє оприлюднити пізніше.