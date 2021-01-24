В кількох населених пунктах України 24 січня відбуваються повторні місцеві вибори. Наприклад, у Конотопі обирають нового міського голову.

Що відомо про вибори у Конотопі

За крісло мера змагаються 7 кандидатів, більшість з них – самовисуванці, повідомляє "Конотоп City".

До речі Хто переміг на виборах глави Бориспільської ОТГ: офіційні результати

Кандидати на посаду мера

Наталія Губенко, самовисуванка;

Сергій Завгородній, самовисуванець;

Юрій Павлов, партія "Пропозиція";

Микола Пасько, самовисуванець;

Інна Пащенко, самовисуванка;

Артем Семеніхін, "Свобода";

Оксана Ульянченко, самовисуванка.

Чому в Конотопі проходять повторні вибори

Річ у тім, що попередній переможець виборів Олександр Луговий помер від ускладнень коронавірусу. Він встиг подякувати виборцям за підтримку, однак 16 листопада його організм не витримав.

Де ще відбуваються вибори