У Конотопі повторно обирають мера: що відомо
В кількох населених пунктах України 24 січня відбуваються повторні місцеві вибори. Наприклад, у Конотопі обирають нового міського голову.
Що відомо про вибори у Конотопі
За крісло мера змагаються 7 кандидатів, більшість з них – самовисуванці, повідомляє "Конотоп City".
До речі Хто переміг на виборах глави Бориспільської ОТГ: офіційні результати
Кандидати на посаду мера
- Наталія Губенко, самовисуванка;
- Сергій Завгородній, самовисуванець;
- Юрій Павлов, партія "Пропозиція";
- Микола Пасько, самовисуванець;
- Інна Пащенко, самовисуванка;
- Артем Семеніхін, "Свобода";
- Оксана Ульянченко, самовисуванка.
Чому в Конотопі проходять повторні вибори
Річ у тім, що попередній переможець виборів Олександр Луговий помер від ускладнень коронавірусу. Він встиг подякувати виборцям за підтримку, однак 16 листопада його організм не витримав.
Де ще відбуваються вибори
- Як повідомляє Центральна виборча комісія, у 13 областях обирають ще депутатів міських, селищних і сільських рад.
- Крім цього, голосують за очільників Брошнів-Осадскої селищної ради, що в Івано-Франківській області та за голову Уланівської ради, що на Вінниччині.
- У Мурованській сільській раді Львівської області теж обирають голову.
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