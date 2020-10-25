В Україні тривають місцеві вибори. Українці обирають мерів міст, депутатів обласних, місцевих, селищних рад. На дільниці, аби віддати свої голоси за кандидатів, поспішають також відомі українські політики та державні діячі. Хто вже проголосував – дивіться у матеріалі.

Денис Шмигаль

Першим на виборчу дільницю у рідному місті завітав прем'єр-міністр Денич Шмигаль.

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Прем'єр-міністр України вже з самого ранку проголосував на місцевих виборах за місцем реєстрації у Львові. Шмигаль голосував на дільниці у Львівському професійному коледжі спорту.

Додамо, що Шмигаль на виборчу дільницю прийшов разом з дружиною та старшою донькою.



Денис Шмигаль на місцевих виборах у Львові / Фото 24 каналу

Денис Шмигаль також прокоментував всеукраїнське опитування, яке проводять волонетери за ініціюванням Володимира Зеленського, на виході з виборчих дільниць. Він вважає його репрезентативним: "Президент хоче почути людей: це один з елементів спілкування президента з людьми", – сказав він журналістам.

Дмитро Разумков

Голова парламенту Дмитро Разумков теж вже проголосував на виборах на дільниці № 800982, що знаходиться на вулиці Тургенєвській, 71 у Києві. Проте він не зміг взяти участь в ініційованому президентом опитуванні. А все через те, що на виборчій дільниці не з'явилися волонтери.

"Ні, я не відповідав на п’ять питань (президента – 24 канал). Як би я відповів? Думаю, це ж теоретично закрите опитування, але буде практика – будемо про це розмовляти", – зазначив Разумков. Він додав, що й не шукатиме сьогодні волонтерів, бо йому "є чим зайнятись".



Дмитро Разумков на місцевих виборах / Фото Укрінформ

Віталій Кличко

Натомість мер Києва Віталій Кличко нещодавно захворів на коронавірус. Тож, він заявив, що не голосуватиме на місцевих виборах 25 жовтня.

"Сьогодні вперше за багато років я не голосую на виборах. Лікуюся вдома, на самоізоляції. Вірус вразив буквально в останній день перед виборами. Працюю дистанційно і контролюю роботу міських служб", – написав Кличко у фейсбуці.

Також мер Києва нагадам, щоб, йдучи на виборчу дільницю, українці не забували про правила безпеки: надягнути маску, взяти антисептик, ручку та дотримувалися соціальної дистанції на дільниці.

Митрополит Епіфаній

Митрополит Православної церкви України Епіфаній також скористався своїм правом громадянина нашої держави та проголосував на місцевих виборах. він також згадав про мешканців окупованого Криму та Донбасу.

"Дякуймо Господу і нашим захисникам Батьківщини, що ми можемо безперешкодно, свобідно та з надією у серці робити свій вибір. Такої можливості не мали мільйони українців, які століттями виборювали незалежність для нашої держави. Позбавлені права вільного голосу і наші співвітчизники на окупованих територіях Криму і Донбасу. Тож цінуючи те, що маємо, робімо свій вибір з любов’ю до України", – додав митрополит.

Епіфаній наголосив, що він за божественною літургією помолиться разом з духовенством за український народ та нашу державу.

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Зверніть увагу! Місцеві вибори-2020 в Україні відбуваються у всіх регіонах, окрім окупованих районів Донецької і Луганської областей та прифронтових територій, а також – Криму.

Більше інформації про те, як проходять місцеві вибори в Україні, ви можете знайти за посиланням.



Як обирають кандидатів в депутати та голів міських, сільських і селищних рад / Інфографіка 24 каналу