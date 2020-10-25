У Києві спостерігача спіймали на підкупі виборців
У Києві 25 жовтня затримали спостерігача, який намагався підкупити виборців. Чоловік обіцяв людям гроші, якщо вони віддадуть свій "голос" за конкретного кандидата.
Спостерігача затримали на вулиці Бальзака. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.
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Як чоловік підкупляв виборців
Спостерігач від депутата обіцяв перерахує гроші на банківські картки виборців за їх "голос" на користь конкретного кандидата. Чоловік мав при собі списки з персональними даними громадян.
Правоохоронці вилучили у спостерігача речові докази. Зокрема, гроші та канцелярію.
Що загрожує спостерігачу
Чоловіку загрожує від 5 до 7 років ув'язнення. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади протягом 5 років.
Скільки порушень зафіксували на виборах.
Зауважимо, у день виборів поліція зафіксувала понад 3,5 тисячі порушень.
- Агітація в день виборів – 1439 порушень,
- порушення таємниці голосування – 182,
- підкуп виборців – 163,
- порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій, або списків виборців – 128,
- незаконне знищення виборчої документації – 127,
- незаконне використання виборчого бюлетеня – 75.
Детальніше про те, які порушення зафіксували на виборах, читайте у матеріалі 24 каналу.