У Києві 25 жовтня затримали спостерігача, який намагався підкупити виборців. Чоловік обіцяв людям гроші, якщо вони віддадуть свій "голос" за конкретного кандидата.

Спостерігача затримали на вулиці Бальзака. Про це повідомили у пресслужбі поліції Києва.

До речі Як відбулись місцеві вибори в Україні

Як чоловік підкупляв виборців

Спостерігач від депутата обіцяв перерахує гроші на банківські картки виборців за їх "голос" на користь конкретного кандидата. Чоловік мав при собі списки з персональними даними громадян.

Правоохоронці вилучили у спостерігача речові докази. Зокрема, гроші та канцелярію.

Що загрожує спостерігачу

Чоловіку загрожує від 5 до 7 років ув'язнення. Також його можуть позбавити права обіймати певні посади протягом 5 років.

Скільки порушень зафіксували на виборах.

Зауважимо, у день виборів поліція зафіксувала понад 3,5 тисячі порушень.

Агітація в день виборів – 1439 порушень,

порушення таємниці голосування – 182,

підкуп виборців – 163,

– 163, порушення порядку ведення реєстрів виборців або виборчих комісій, або списків виборців – 128,

незаконне знищення виборчої документації – 127,

незаконне використання виборчого бюлетеня – 75.

Детальніше про те, які порушення зафіксували на виборах, читайте у матеріалі 24 каналу.