Рейтинги партій і кандидатів у мери Львова: хто пройде у міську раду
До місцевих виборів в Україні залишається менше як три тижні. Тим часом головним кандидатом на пост міського голови Львова є чинний мер Андрій Садовий. Серйозну конкуренцію йому нав'язують Олег Синютка й Руслан Кошулинський. Натомість серед партій лідирують "Європейська Солідарність", "Самопоміч" і "Варта".
Про шанси кандидатів і політичних партій, які можуть провести наступну каденцію у Львівській міській раді, розповідає 24 канал.
Варто знати Хто офіційно йде в мери Львова: що відомо про кандидатів
Рейтинги кандидатів у мери Львова:
- Андрій Садовий ("Самопоміч") – 42,7%,
- Олег Синютка ("Європейська Солідарність") – 20,8%,
- Руслан Кошулинський ("Свобода") – 16,3%,
- Ігор Зінкевич ("Варта") – 7,0%,
- Ярослав Рущишин ("Голос") – 3,2%,
- Юлія Гвоздович ("Українська галицька партія") – 2,2%,
- Оксана Юринець ("УДАР") – 2,1%,
- Тарас Кльофа ("Слуга народу") – 0,9%,
- Ігор Васюник (самовисуванець) – 0,9%,
- Назарій Брезіцький (самовисуванець) – 0,5%.
Решта кандидатів набрали менше як 0,5% голосів опитаних.
Рейтинги партій-претендентів у Львівраду:
- "Європейська солідарність" – 42,4%,
- "Самопоміч" – 24,6%,
- "Варта" – 13,0%,
- "Голос" – 10,6%,
- "Свобода" – 9,8%,
- "Слуга народу" – 5,9%,
- "Батьківщина" – 4,9%,
- "Українська галицька партія" – 3,4%,
- "Громадянська позиція" – 2,4%,
- "Сила і честь" – 1,8%,
- "Народний рух України" й "Радикальна партія" – 1,5%,
- "Опозиційна платформа – За життя" – 1,1%.
Опитування показує, що у Львівську міську раду мають шанси пройти одразу 6 партій і "Батьківщина", яка буквально перебуває на межі прохідного бар'єру. Враховуючи похибку, також у ЛМР може потрапити "Українська галицька партія".