До місцевих виборів в Україні залишається менше як три тижні. Тим часом головним кандидатом на пост міського голови Львова є чинний мер Андрій Садовий. Серйозну конкуренцію йому нав'язують Олег Синютка й Руслан Кошулинський. Натомість серед партій лідирують "Європейська Солідарність", "Самопоміч" і "Варта".

Про шанси кандидатів і політичних партій, які можуть провести наступну каденцію у Львівській міській раді, розповідає 24 канал. Варто знати Хто офіційно йде в мери Львова: що відомо про кандидатів Рейтинги кандидатів у мери Львова: Андрій Садовий ("Самопоміч") – 42,7%,

Олег Синютка ("Європейська Солідарність") – 20,8%,

Руслан Кошулинський ("Свобода") – 16,3%,

Ігор Зінкевич ("Варта") – 7,0%,

Ярослав Рущишин ("Голос") – 3,2%,

Юлія Гвоздович ("Українська галицька партія") – 2,2%,

Оксана Юринець ("УДАР") – 2,1%,

Тарас Кльофа ("Слуга народу") – 0,9%,

Ігор Васюник (самовисуванець) – 0,9%,

Назарій Брезіцький (самовисуванець) – 0,5%. Решта кандидатів набрали менше як 0,5% голосів опитаних. Це опитування провели у Львівській ОТГ протягом 26 вересня – 2 жовтня. Для цього опитали 800 респондентів у віці від 18 років. Похибка з імовірністю 0,954 не перевищує 3,5%.



Опитування на замовлення видання ZAXID.NET провела соціологічна агенція FAMA. Рейтинги партій-претендентів у Львівраду: "Європейська солідарність" – 42,4%,

"Самопоміч" – 24,6%,

"Варта" – 13,0%,

"Голос" – 10,6%,

"Свобода" – 9,8%,

"Слуга народу" – 5,9%,

"Батьківщина" – 4,9%,

"Українська галицька партія" – 3,4%,

"Громадянська позиція" – 2,4%,

"Сила і честь" – 1,8%,

"Народний рух України" й "Радикальна партія" – 1,5%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 1,1%. Опитування показує, що у Львівську міську раду мають шанси пройти одразу 6 партій і "Батьківщина", яка буквально перебуває на межі прохідного бар'єру. Враховуючи похибку, також у ЛМР може потрапити "Українська галицька партія". Це опитування провели у Львівській ОТГ протягом 1 – 7 вересня. Для цього шляхом особистого опитування опитали 800 респондентів у віці від 18 років. Похибка з імовірністю 0,954 перебуває в межах 0,8% – 3,5%.



Опитування на замовлення видання ZAXID.NET провела соціологічна агенція FAMA.