Місцеві вибори в Україні: з’явилася реакція США
Сполучені Штати Америки привітали Україну та українців із проведенням місцевих виборів за складних обставин. Крім того, офіційний Вашингтон розглядає їх як основу для наступної сторінки в українській демократії.
Як у США відреагували на місцеві вибори в Україні
Відповідне повідомлення у фейсбуці опублікувало Посольство США в Україні. Тут зауважили, що взяли до уваги попередні висновки щодо виборів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ ОБСЄ).
До теми Місцеві вибори в Україні: як реагують на Заході
Ми розглядаємо ці вибори як основу для наступної сторінки в українській демократії, де більше влади буде передано людям у руки. У демократії не існує заміни владі активних громадян,
– зауважили диппредставники США.
Місцеві вибори 2020: основне
- Голосування відбулося 25 жовтня.
- Дільниці відкрилися о 8:00 та мали зачинитися о 20:00.
- На виборах обирали депутатів сільських, селищних і міських рад і сільських, селищних і міських голів.
- Вибори не проходили на окупованих територіях Криму та Донбасу. Щоправда, на Донеччині та Луганщині все ж обирали членів районних рад.
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter