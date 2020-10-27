Сполучені Штати Америки привітали Україну та українців із проведенням місцевих виборів за складних обставин. Крім того, офіційний Вашингтон розглядає їх як основу для наступної сторінки в українській демократії.

Як у США відреагували на місцеві вибори в Україні

Відповідне повідомлення у фейсбуці опублікувало Посольство США в Україні. Тут зауважили, що взяли до уваги попередні висновки щодо виборів від Бюро ОБСЄ з демократичних інститутів і прав людини (БДІПЛ ОБСЄ).

До теми Місцеві вибори в Україні: як реагують на Заході

Ми розглядаємо ці вибори як основу для наступної сторінки в українській демократії, де більше влади буде передано людям у руки. У демократії не існує заміни владі активних громадян,

– зауважили диппредставники США.

Місцеві вибори 2020: основне

Голосування відбулося 25 жовтня.

Дільниці відкрилися о 8:00 та мали зачинитися о 20:00.

На виборах обирали депутатів сільських, селищних і міських рад і сільських, селищних і міських голів.

Вибори не проходили на окупованих територіях Криму та Донбасу. Щоправда, на Донеччині та Луганщині все ж обирали членів районних рад.