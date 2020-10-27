На несправжній виборчій дільниці у селі Соснівка на Сумщині встигли "проголосувати" 379 людей. Зрозуміло, що ці голоси ніде не будуть враховані.

Таким чином, перешкоджали здійснити виборче право жителів села Соснівка. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

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Поки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, участь у голосуванні взяли близько 379 осіб,

– мовиться у повідомленні.

Сумська обласна прокуратура вже повідомила про підозру особі, яка присвоїла собі повноваження глави ДВК і перешкоджала волевиявленню.

Цікаво, що у незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, зазначили лише по одній кандидатурі.

Що відомо про фейкову дільницю на Сумщині: