На фейковій дільниці на Сумщині проголосували майже 400 виборців, – Офіс генпрокурора
На несправжній виборчій дільниці у селі Соснівка на Сумщині встигли "проголосувати" 379 людей. Зрозуміло, що ці голоси ніде не будуть враховані.
Таким чином, перешкоджали здійснити виборче право жителів села Соснівка. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.
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Поки роботу самопроголошеної комісії не припинили співробітники поліції, участь у голосуванні взяли близько 379 осіб,
– мовиться у повідомленні.
Сумська обласна прокуратура вже повідомила про підозру особі, яка присвоїла собі повноваження глави ДВК і перешкоджала волевиявленню.
Цікаво, що у незаконних бюлетенях, якими пропонували обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради, зазначили лише по одній кандидатурі.
Що відомо про фейкову дільницю на Сумщині:
- 25 жовтня у селі Соснівка, що у Конотопському районі паралельно розпочали роботу 2 виборчі дільниці з ідентичними номерами.
- Одна дільниця була офіційно зареєстрована, а інша – не мала жодних повноважень на місцевих виборах.
- Як з’ясувалось, окремі мешканці села вирішили не брати участь в об’єднанні територіальних громад, хоча Кабмін включив село до Попівської сільської ради.
- Відтак місцеві жителі вирішили провести альтернативні вибори – створили комісію, розіслали жителям запрошення, надрукували та завірили печаткою два види бюлетенів, у яких пропонували громадянам обрати голову сільської ради Соснівки та депутата Соснівської сільської ради.
- На фейкову дільницю людей заманювали музикою. На справжній – явка була дуже низькою.
- Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває. Наразі встановлюються інші особи, які причетні до створення та роботи фейкової дільниці.