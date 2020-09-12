Центральна виборча комісія оголосила з 5 вересня про початок виборчого процесу місцевих виборів. Вони призначені на 25 жовтня 2020 року.

Відповідне рішення схвалили на черговому засіданні 30 серпня на виконання вимог Виборчого кодексу України. Про це інформує пресслужба ЦВК.

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ЦВК, зокрема, внесла зміни до своєї постанови від 8 серпня 2020 року № 163 "Про Календарний план основних організаційних заходів з підготовки та проведення місцевих виборів 25 жовтня 2020 року", оприлюднивши Календарний план у новій редакції.

Зверніть увагу! На Чернігівщині 26 серпня розпочався виборчий процес проміжних виборів нардепа на 208 окрузі. Днем голосування стане 25 жовтня.

Коли і де відбудуться місцеві вибори 2020

11 серпня ЦВК сформувала 532 територіальні виборчі комісії для проведення місцевих виборів.

Верховна Рада на засіданні 15 липня проголосувала за постанову про призначення чергових місцевих виборів у 2020 році на 25 жовтня. 23 липня вона набула чинності.

Вибори депутатів місцевих рад і селищних, сільських, міських голів, окрім окупованої території Криму та окремих районів Донецької і Луганської областей.

Згідно з документом, вибори на тимчасово окупованих територіях України призначать згідно зі встановленими законами порядками за умови припинення окупації та агресії Росії проти України.

Участь зможуть взяти не всі населені пункти, а лише ті, які сформували органи місцевого самоврядування.

У "Слузі народу" кажуть, що місцеві вибори 25 жовтня 2020 року можуть не відбутися лише в тому випадку, якщо в Україні введуть надзвичайний стан.

Основні зміни під час голосування: що треба знати

По мажоритарці можна обиратись лише у селах, селищах міського типу та містах з населенням до 10 тисяч осіб.

Вибори в більших населених пунктах та радах вищого рівня відбуватимуться за пропорційною системою.

Списки будуть відкритими. Можливості самовисуватись нема. Списки формуються виключно політичними партіями.

У виборця є можливість обрати саме того представника політичної сили, якого він хоче бачити у раді.

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