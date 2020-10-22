25 жовтня на вільній від окупантів території Донбасу відбудуться місцеві вибори, Як це відбуватиметься, кого та для чого обиратимуть мешканці Донецької області – читайте в матеріалі.

Сайт 24 каналу розповідає, що хвилює жителів Донбасу напередодні місцевих виборів, та як вони можуть допомогти собі самі.

Читати також Кого ми обираємо 25 жовтня: чому місцеві вибори важливі

Війна та пов'язані з нею негаразди є саме тими питаннями, які хвилюють мешканців Донеччини найбільше. Окрім припинення бойових дій та відновлення суверенітету України над захопленою Росією частиною області, людей також бентежать питання відновлення знищеної війною інфраструктури, пошкодженого житла та інші економічні проблеми, які спричинила збройна агресія. Серед таких місцеві жителі вказали безробіття та низький рівень оплати праці, малі пенсії та інші соціальні платежі.

Звичайно ж, вирішення більшості перелічених негараздів належать до компетенції держави, адже місцева влада не має практичного впливу на звільнення окупованих територій чи до примушення російського агресора до миру. Однак, на інші місцеві проблеми, і ті, які спричиненні війною, і ті, які існували в області задовго до війни, вона так чи інакше може повпливати. Тому місцеві вибори дають громадянам шанс вплинути на те, що відбувається в регіоні.

Вибори будуть, але не всюди

В липні 2020 року Верховна Рада схвалила постанову про проведення місцевих виборів в Україні. Однак у ній було зазначено, що вибори до Донецької та Луганської обласних рад не будуть проводитися через неможливість їхнього проведення на всій території областей, а також не буде проводитись голосування на окупованій частині областей. Тому на вільній частині області продовжить свою діяльність обласна військово-цивільна адміністрація.

Наступним за обласним рівнем місцевого самоврядування є рівень районів, у якому останнім часом відбулося чимало змін. Перш за все, нещодавно відбулось укрупнення районів в межах областей. Тепер на території Донецької області буде не 18 районів, а лише вісім. Також до складу районів увійшли всі 28 міст, які раніше підпорядковувались напряму області. Донецький, Горлівський та Кальміуський райони тимчасово окуповані, тому ніяких виборів там не буде, а от у п'яти інших місцеві мешканці зможуть сформувати районні ради.

Місцеві вибори 2020 на Донеччині / Інфографіка Центру спільних дій

Найбільше виборців зможе проголосувати у Краматорському районі – близько 425 тисяч, що за Виборчим кодексом означає, що в районній раді буде 54 депутати. Стільки ж буде у Маріупольській районній раді, склад якої обиратиме до 338 тисяч мешканців. В Покровській районній раді 238 тисяч жителів із правом голосу обиратимуть 42 депутатів.

Ситуація з виборами до Бахмутської та Волноваської районних рад є дещо курйозною. Адже ЦВК прийняла рішення про неможливість проведення виборів в деяких громадах цих районів. В Бахмутському районі не будуть голосувати мешканці Світлодарської та Торецької міських громад, а у Волноваському – Мирненської, Ольгинської, Вугледарської та навіть самої Волноваської громад. Також вибори не будуть проводитись у Сартанській селищній громаді Маріупольського району.

Гроші на-гора

Серед найважливіших повноважень, які мають районні ради, звичайно ж, є розподіл коштів. Районна рада затверджує бюджет відповідного району, який готує відповідна районна державна адміністрація. Після його затвердження райрада та її комісії слідкують за його виконанням, використанням бюджетних коштів, а за потреби – вносять до нього зміни.

Вибори з донбаською специфікою / Фото Українська правда

Бюджет району наповнюється коштом місцевих податків та зборів і переданих з державного бюджету коштів. За його кошти утримуються самі місцеві ради, а також підприємства, установи та організації, які належать районній владі. Найчастіше до таких підприємств та установ належать районні лікарні, бібліотеки та комунальні підприємства, які постачають мешканцям послуги водо- та теплопостачання, вивезення твердих побутових відходів.

До теми Битва за Буковину: що треба знати про голосування в Чернівецькій області

Крім цього ради затверджують програми соціально-економічного та культурного розвитку свого краю, регулюють використання природних ресурсів місцевого значення таких як родовища піску чи глини, а також визначають тарифи на комунальні послуги, які надаються їхніми підприємствами.

За потреби, районна рада може висловити недовіру голові відповідної місцевої адміністрації. Якщо таке рішення підтримає дві третини депутатів, то президент зобов'язаний відправити чиновника, якому не довіряє громада, у відставку.

Ради та голови громад

В Донецькій області відбудуться вибори у 46 громадах. Серед них – 25 міських, 12 селищних та 9 сільських територіальних громад. У Маріуполі понад 300 тисяч виборців зможуть обрати 54 депутатів. Другою за кількістю народних обранців буде Краматорська міська рада, у якій 42 депутатів зможуть обрати понад 140 тисяч мешканців. У Бахмутській, Костянтинівській, Слов'янській та Покровській міських громадах ради будуть складатись із 38 депутатів. В інших громадах кількість депутатів буде коливатися в залежності від кількості населення від 22 депутатів (у тих громадах, де менше ніж 10 000 виборців) до 34 (де кількість виборців становить від 30 до 50 тисяч).

Громади володіють солідними бюджетами для вирішення місцевих проблем. Наприклад, торік видатки з бюджету Маріуполя становили майже 5,5 мільярда гривень. Видатки Краматорська за той же період перевищували 2,1 мільярда гривень.

Саме із грішми тісно пов'язані найважливіші повноваження будь-якої сільської, селищної чи міської ради Перш за все, вони затверджують програми соціально-економічного, культурного розвитку та інші цільові програми, від яких залежить, на які сфери будуть витрачатись бюджетні кошти у пріоритетному порядку. Такі програми затверджуються на декілька років, а щорічно ради ухвалюють місцеві бюджети. Вони самі чи їхні комісії стежать за його виконанням упродовж року, а за потреби вносять до нього зміни.

Цікаво За кого українці готові голосувати на виборах: останній рейтинг партій

Ради громад можуть визначати вартість деяких житлово-комунальних послуг, якщо їх надають комунальні підприємства громади. Серед таких послуг, як правило, вивезення твердих побутових відходів, постачання тепла, питної води та водовідведення. Також вони організують роботу громадського транспорту в межах громади. Для цього вони мають повноваження визначати маршрути і графіки їхнього руху. Такі послуги можуть надаватися як приватними перевізниками, так і спеціально створеними комунальними підприємствами.

Місцеві вибори деякі сили хочуть використати для реваншу. Так, одіозна Неля Штепа спробує повернутися до влади / Фото: сторінка Штепи на фейсбуці

Внаслідок децентралізації посилиться роль місцевих рад в управлінні охороною здоров'я. Тепер вони можуть планувати мережу комунальних закладів, щоб забезпечити доступ до медицини всім мешканцям. Також вони можуть відкривати нові медичні заклади, реорганізовувати чи перепрофільовувати ті, які вже існують, або закрити деякі із них. Крім того, до їхньої компетенції належить фінансування ремонтів, закупівля додаткового обладнання і залучення необхідних фахівців. Оскільки саме місцеві ради призначають керівників місцевих лікарень та поліклінік.

Сільська, селищна чи міська рада можуть відправити у відставку голову громади, якщо він порушує Конституцію чи його притягнули до відповідальності за корупцію або за кримінальне правопорушення чи за ініціативою місцевої громади.

Читайте також Одіозна Неля Штепа стала кандидаткою в мери Слов’янська

Незважаючи на те, що депутати мають змогу скинути голову громади з посади, він все ж є чи не найсильнішим місцевим політичним гравцем. Оскільки він головує на засіданнях ради громади, визначає її порядок денний, а також керує виконкомом ради. Крім цього, він впливає на кадрові призначення у виконкомі та відповідає за його поточну діяльність. Саме він є тією людиною, яка несе відповідальність за витрачання розподілених радою бюджетних коштів.

Особливі вибори

На відміну від більшості областей, на Донеччині мешканці не зможуть скористатись своїми виборчими правами повною мірою. Адже не відбудуться вибори до обласної ради, частини районних рад та рад громад. Виною всьому Росія, яка окупувала частину області та створює постійну загрозу мирному населенню в підконтрольних Україні прифронтових громадах, що унеможливлює проведення виборів.

На решті території області вибори відбудуться. Це дає мешканцям п'яти новоутворених районів та майже пів сотні громад обрати собі таку владу, яка зможе забезпечити їхній розвиток навіть у складних воєнних умовах. Однак, щоб зробити правильний вибір, потрібно уважно стежити за місцевою політикою та співставляти обіцянки кандидатів із тими повноваженнями, які мають відповідні виборні посади. Бо завжди існує ризик, що деякі політики обіцяють те, на що насправді не зможуть вплинути навіть отримавши посаду.

Також, вибори – це ще один привід подякувати Збройним Силам, добровольцям та іншим захисникам України, які захистили вільну частину області від безправності та свавілля "російського світу", який намагається відібрати в нас право вибору.

Автор: Назар Заболотний, аналітик Центру спільних дій для інформаційного порталу Громадськість Луганщини і Донеччини