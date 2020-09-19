Міжнародна організація вже не перший рік здійснює спостереження за виборами у державах-учасницях ОБСЄ. Незабаром в Україні відбудуться місцеві вибори, тож в ОБСЄ вирішили поповнити свій штат в Україні. Шукати організація вирішила на популярному сайті Robota.ua.

Відповідна вакансія вже з'явилася на Robota.ua.

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В описі вакансії зазначається, що ОБСЄ шукає водія спостерігача з транспортним засобом. Серед обов'язкових вимог:

щонайменше 2 роки досвіду;

володіння транспортним засобом у відмінному технічному та естетичному стані;

знання правил та норм водіння та ввічливості шофера;

пунктуальність та розсудливість;

знання англійської мови є перевагою.

Згідно з вакансією, водій спостерігача повинен зустрічати офіційний персонал в аеропорту та сприяти імміграційним та митним формальностям. Водночас розмір зарплати не вказують, однак він "відповідає кваліфікації посадового обов'язку та вимогам до посади".

Зверніть увагу! Місцеві вибори в Україні призначені на 25 жовтня. На них українці обиратимуть голів ОТГ, а також депутатів на місцевому, районному й обласному рівнях.

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