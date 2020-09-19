ОБСЄ шукає спостерігачів на вибори в Україні на Robota.ua
Міжнародна організація вже не перший рік здійснює спостереження за виборами у державах-учасницях ОБСЄ. Незабаром в Україні відбудуться місцеві вибори, тож в ОБСЄ вирішили поповнити свій штат в Україні. Шукати організація вирішила на популярному сайті Robota.ua.
Відповідна вакансія вже з'явилася на Robota.ua.
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В описі вакансії зазначається, що ОБСЄ шукає водія спостерігача з транспортним засобом. Серед обов'язкових вимог:
- щонайменше 2 роки досвіду;
- володіння транспортним засобом у відмінному технічному та естетичному стані;
- знання правил та норм водіння та ввічливості шофера;
- пунктуальність та розсудливість;
- знання англійської мови є перевагою.
Згідно з вакансією, водій спостерігача повинен зустрічати офіційний персонал в аеропорту та сприяти імміграційним та митним формальностям. Водночас розмір зарплати не вказують, однак він "відповідає кваліфікації посадового обов'язку та вимогам до посади".
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Що таке ОБСЄ і як вона працює?ОБСЄ – це організація з безпеки й співробітництва в Європі. Вона була заснована ще у 1975 році. Нині ОБСЄ нараховує 57 країн-членів. Її штаб-квартира розташована у Відні. Україна є учасницею Організації з безпеки й співробітництва в Європі з 30 січня 1992 року. Після збройної агресії Росії у 2014 році місію ОБСЄ направили на Донбас. Там вона збирає інформацію та повідомляє держави-учасниці про безпекову ситуацію у зоні відповідальності.
Крім того, спостерігачі ОБСЄ присутні на виборах і стежать, аби голосування відбувалося без порушень та з дотриманням чинного законодавства країни.