Соответствующая вакансия появилась на Robota.ua.

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В описании вакансии отмечается, что ОБСЕ ищет водителя наблюдателя с транспортным средством. Среди обязательных требований:

В связи с вакансией, водитель наблюдателя должен встречать официальный персонал в аэропорту и способствовать иммиграционным и таможенным формальностям. В то же время размер зарплаты не указывают, однако он "соответствует квалификации должностного долга и требованиям к должности".

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Что такое ОБСЕ и как она работает?

ОБСЕ – это организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Она была основана еще в 1975 году. Сейчас ОБСЕ насчитывает 57 стран-членов. Ее штаб-квартира расположена в Вене. Украина является участницей организации по безопасности и сотрудничеству в Европе с 30 января 1992 года. После вооруженной агрессии России в 2014 году миссию ОБСЕ направили на Донбасс. Там она собирает информацию и сообщает государствам-участникам о ситуации безопасности в зоне ответственности.

Кроме того, наблюдатели ОБСЕ присутствуют на выборах и следят, чтобы голосование происходило без нарушений и с соблюдением действующего законодательства страны.