Підробка бюлетенів та незаконна агітація: як голосують на Донеччині
У Маріуполі активно триває голосування на 191 виборчій дільниці. Віддати свій голос мають змогу понад 300 тисяч осіб.
На усіх виборчих дільницях міста є необхідні засоби дезінфекції, як і вимагали у Міністерстві охорони здоров'я. Про це повідомляє 24 канал.
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Для безпечного проведення виборів там встановили дезінфектори. Більшість виборців, які вже проголосували, використовували захисні маски та приходили з власними ручками. Також на дільницях облаштували кабінки для людей з інвалідністю.
Люди дотримуються дистанції. Зокрема, на виборчих дільницях перебуває дозволена кількість людей – не більше ніж 3 особи за одним столом,
– повідомив журналіст Артур Детков.
Які були порушення на дільницях
Загалом на Донеччині правоохоронці вже зафіксували 147 випадків порушень. Зокрема, це:
- фотографування бюлетенів;
- незаконна агітація виборців;
- підробка виборчих бюлетенів.
Також у поліції відкрили 12 кримінальних проваджень.
Реакція на опитування від президента
У Маріуполі місцеві мешканці здебільшого позитивно відгукуються про всенародне опитування від Володимира Зеленського. За словами кореспондента, більшість людей самі підходили, щоб дати відповіді на запитання. Декому з них це пропонували зробити волонтери.
Питання для опитування від Зеленського / Інфографіка 24 каналу
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