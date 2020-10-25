У Маріуполі активно триває голосування на 191 виборчій дільниці. Віддати свій голос мають змогу понад 300 тисяч осіб.

На усіх виборчих дільницях міста є необхідні засоби дезінфекції, як і вимагали у Міністерстві охорони здоров'я. Про це повідомляє 24 канал.

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Для безпечного проведення виборів там встановили дезінфектори. Більшість виборців, які вже проголосували, використовували захисні маски та приходили з власними ручками. Також на дільницях облаштували кабінки для людей з інвалідністю.

Люди дотримуються дистанції. Зокрема, на виборчих дільницях перебуває дозволена кількість людей – не більше ніж 3 особи за одним столом,

– повідомив журналіст Артур Детков.

Які були порушення на дільницях

Загалом на Донеччині правоохоронці вже зафіксували 147 випадків порушень. Зокрема, це:

фотографування бюлетенів;

незаконна агітація виборців;

підробка виборчих бюлетенів.

Довідка. В Україні 25 жовтня 2020 року відбуваються місцеві вибори. Втім, на деяких дільницях процес голосування проходить з порушеннями. Про найбільш поширені з них – читайте тут.

Також у поліції відкрили 12 кримінальних проваджень.

Реакція на опитування від президента

У Маріуполі місцеві мешканці здебільшого позитивно відгукуються про всенародне опитування від Володимира Зеленського. За словами кореспондента, більшість людей самі підходили, щоб дати відповіді на запитання. Декому з них це пропонували зробити волонтери.



Питання для опитування від Зеленського / Інфографіка 24 каналу

Місцеві вибори 2020 – дивіться відео 24 каналу: