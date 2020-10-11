Які партії агітували найбільше у вересні: рейтинг
Найактивніші повноцінні і загальнонаціональні кампанії в усіх областях України проводили 5 партій, що беруть участь у місцевих виборах. Загалом у перший місяць виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність політсил і кандидатів, попри те що офіційна їх реєстрація розпочалась тільки 12 вересня.
Так, у вересні спостерігачі зафіксували помітну агітаційну активність з боку 73 політичних партій. Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА на своїй фейсбук-сторінці.
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П’ять політичних партій є лідерами за масштабом агітаційної активності в регіонах.
Хто вони:
- "Слуга народу",
- "За майбутнє",
- "Європейська Солідарність",
- ВО "Батьківщина",
- "Наш край".
Ще три політичні сили, "Опозиційна платформа – За життя", "Пропозиція" і "Перемога Пальчевського", представлені агітаційними заходами в більшості областей України.
Десять інших політичних партій, за оцінками ОПОРИ, проводять активну передвиборчу роботу в багатьох регіонах України, однак не в загальнонаціональному вимірі. Решта активних учасників місцевих виборів, а це – понад 50 партій, сконцентрувала свою агітаційну діяльність у межах конкретних регіонів.
Хто агітував найактивніше у вересні / Зображення Громадянської мережі ОПОРА
Яка агітація зустрічається найчастіше
Найбільш поширеними формами передвиборчої агітації залишається політична реклама на зовнішніх носіях, – тобто білборди з кандидатами, агітаційні листівки тощо.
Як агітують найчастіше:
1. Зовнішня агітація.
2. Агітація в соціальних мережах та інтернеті.
3. Вулична взаємодія агітаторів з виборцями.
4. Пряма комунікація кандидатів і партій з виборцями.
5. Медійна агітація в традиційних ЗМІ.