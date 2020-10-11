Найактивніші повноцінні і загальнонаціональні кампанії в усіх областях України проводили 5 партій, що беруть участь у місцевих виборах. Загалом у перший місяць виборчого процесу спостерігалася наростаюча агітаційна активність політсил і кандидатів, попри те що офіційна їх реєстрація розпочалась тільки 12 вересня.

Так, у вересні спостерігачі зафіксували помітну агітаційну активність з боку 73 політичних партій. Про це інформує Громадянська мережа ОПОРА на своїй фейсбук-сторінці.

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П’ять політичних партій є лідерами за масштабом агітаційної активності в регіонах.

Хто вони:

"Слуга народу",

"За майбутнє",

"Європейська Солідарність",

ВО "Батьківщина",

"Наш край".

Ще три політичні сили, "Опозиційна платформа – За життя", "Пропозиція" і "Перемога Пальчевського", представлені агітаційними заходами в більшості областей України.

Десять інших політичних партій, за оцінками ОПОРИ, проводять активну передвиборчу роботу в багатьох регіонах України, однак не в загальнонаціональному вимірі. Решта активних учасників місцевих виборів, а це – понад 50 партій, сконцентрувала свою агітаційну діяльність у межах конкретних регіонів.



Хто агітував найактивніше у вересні / Зображення Громадянської мережі ОПОРА

Яка агітація зустрічається найчастіше

Найбільш поширеними формами передвиборчої агітації залишається політична реклама на зовнішніх носіях, – тобто білборди з кандидатами, агітаційні листівки тощо.

Як агітують найчастіше:

1. Зовнішня агітація.

2. Агітація в соціальних мережах та інтернеті.

3. Вулична взаємодія агітаторів з виборцями.

4. Пряма комунікація кандидатів і партій з виборцями.

5. Медійна агітація в традиційних ЗМІ.

Зверніть увагу! 25 жовтня в Україні мають відбутися місцеві вибори. На них українці обиратимуть мерів своїх міст, депутатські корпуси в місцеві, обласні ради. Всю актуальну інформацію про перебіг кампанії та місцеві вибори-2020 читайте за посиланням.