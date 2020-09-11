У парламенті перенаправили майже 1,3 мільярда гривень на проведення виборів. Ці гроші взяли з Фонду боротьби з коронавірусом.

Про збільшення видатків на проведення місцевих виборів йдеться на офіційному сайті Верховної Ради, передає 24 канал.

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За зміни до додатків законопроєкту "Про Державний бюджет України на 2020 рік" проголосували 330 нардепів. У такий спосіб, видатки на загальний виборчий фонд збільшились на 1 мільярд 252 мільйони 117 тисяч гривень. Відповідно, на стільки ж зменшились у бюджетній програмі Фонду боротьби з COVID-19.

Де збільшили фінансування

Зокрема, видатки збільшили за такими бюджетними програмами:

"Керівництво та управління у сфері проведення виборів та референдумів" – на 10 841,5 тисяч гривень;

"Проведення виборів народних депутатів України" – на 994,8 тисячі гривень ;

; "Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на проведення виборів депутатів місцевих рад та сільських, селищних, міських голів" – на 1 252 117,8 тисячі гривень.

Довідка. Місцеві вибори в Україні повинні відбутись 25 жовтня 2020 року. На них обиратимуть голів та депутатів рад більшості населених пунктів України, а також членів обласних рад. Участь зможуть узяти лише ті населені пункти, які сформували органи місцевого самоврядування за реформою децентралізації.