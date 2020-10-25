Голова Верховної Ради Дмитро Разумков вже проголосував на місцевих виборах. Однак участі в ініційованому президентом опитуванні він не взяв.

Як пояснив Разумков, на дільниці не було інтерв'юерів, а чекати на них голова парламенту не мав часу. Про це Дмитро Разумков сказав під час брифінгу на виборчій дільниці, повідомляє 24 канал.

Важливо Володимир Зеленський віддав голос на місцевих виборах та посперечався з журналістами

Відомо, що голова Верховної Ради проголосував вранці 25 жовтня на виборчій дільниці № 800982, що розташована у Києві.

Після волевиявлення він поспілкувався з журналістами й розповів, що не взяв участі в "опитуванні Зеленського" через брак часу.

Мені є чим зайнятись. Я ще попрацюю сьогодні,

– пояснив він.

Також Разумков заявив, що не сумнівається у тому, що другий тур виборів обов'язково відбудеться.

Що відомо про всеукраїнське опитування? Володимир Зеленський ініціював всеукраїнське опитування під час місцевих виборів. Всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення, проте юридичних наслідків у його результатів бути не може. Як раніше казав президент, усі питання стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців". Володимир Зеленський ініціював всеукраїнське опитування під час місцевих виборів. Всеукраїнське опитування матиме дуже важливе значення, проте юридичних наслідків у його результатів бути не може. Як раніше казав президент, усі питання стосуватимуться того, що "найбільше хвилює українців".

Актуально Як голосують на місцевих виборах відомі політики та діячі: фото та відео

Місцеві вибори в Україні: головне

25 жовтня о 8:00 в Україні відкрилися виборчі дільниці й процес волевиявлення офіційно розпочався. Станом на 10:45 вже встигли проголосувати Володимир Зеленський, Денис Шмигаль, Віталій Кличко, Митрополит Епіфаній та Сергій Притула.

Волевиявлення має завершитися о 20:00 на усіх дільницях України. До 29 жовтня члени комісії повинні підрахувати голоси, а встановити результати не пізніше за 29 жовтня.

За інформацією ЦВК, приблизно 15 листопада можуть призначити другий тур виборів мерів великих міст. Станеться це у випадку, якщо жоден кандидат не набере понад 50% голосів.