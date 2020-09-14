Реформу децентралізації можуть провести до місцевих виборів: плани "Слуги народу"
Реформу децентралізації влади в Україні можливо провести до місцевих виборів. Фракція "Слуги народу" має відповідний план задля цього.
"Так, у нас є план. Можна за 2 сесії встигнути, якщо планувати на початку четвертої сесії 3 – 4 вересня голосувати 300 (голосів за законопроєкт щодо децентралізації). Четверта сесія якраз дуже вдало починається – 1 вересня, а виборчий процес (на місцевих виборах) починається 5 вересня", – сказав в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна голова партії "Слуга народу", перший заступник голови однойменної фракції Олександр Корнієнко.
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За словами Корнієнка, у найближчі 2 тижні в регіонах будуть проведені обговорення законопроекту "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади". Дискусії будуть у форматі, в якому обговорювалося питання про ринок землі – на невеликих форумах, по кілька сотень людей.
Ці обговорення завершаться 25 лютого великим зібранням у Києві. На зібранні будуть присутніми представники асоціацій, мери, керівники місцевих органів влади, експерти, представники донорів.
Після нього ми будемо виходити на концепцію, потім – комісія з правової реформи, де все це фіналізується. Це тобто, приблизно в кінці лютого – початку березня ми плануємо вийти на текст (законопроєкту про децентралізацію),
– розповів голова "Слуги народу".
Паралельно в уряді допрацьовують перспективні плани об'єднаних територіальних громад (ОТГ).
"Ми їм дали такі повноваження – самим їх формувати", – зазначив нардеп.
Про місцеві вибори
Корнієнко також нагадав, що зараз готується до другого читання законопроєкт №2653 про внесення змін до закону "Про місцеве самоврядування в Україні". Після його схвалення Кабмін зможе внести новий проєкт адміністративного устрою країни, "в якому і пройдуть місцеві вибори".
Корнієнко також розповів, що основною причиною для відкликання президентом з Верховної Ради законопроєкту №2598 "Про внесення змін до Конституції про децентралізацію влади" стали заяви мерів, які не схвалювали реформу в такому вигляді.
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"Було 2 заяви мерів: одна на першому етапі внесення, коли президент вперше вніс законопроєкт (13 грудня) – там було близько 150 підписантів, на другому етапі – (доопрацьований законопроєкт, внесений в Раду 27 грудня) – тоді було вже близько 300 підписантів... Більшість із них – це мери, члени асоціації мерів, глави ОТГ і депутати ОТГ", – розповів Корнієнко.
Що таке децентралізація? Передача повноважень і фінансів від центральної державної влади якнайближче до людей – органам місцевого самоврядування. Реформа децентралізації передбачає, що сільські, селищні, міські ради та їхні виконкоми повинні мати широкі повноваження і достатньо грошей, щоб могти самотужки розв'язувати всі місцеві питання та нести за це відповідальність.
Що передбачав відкликаний з Ради законопроєкт про децентралізацію
- Введення інституту префектів. Він мав би почати роботу після ліквідації місцевих держадміністрацій та набрання чинності відповідних змін до Конституції.
- Мета – створення ефективного нагляду за конституційністю та законністю рішень органів місцевого самоврядування.
- Префекти – місцевий орган виконавчої влади та держслужбовець. Префект не належить до політичних посад, не змінюється зі зміною президента чи уряду, не залежить від місцевих політичних еліт.
- Передбачалося, що префекти діятимуть у кожному районі та області. Для організації роботи префекта створюються секретаріати префектів.
- Опоненти такого вигляду реформи децентралізації заявляють, що вона може ще більше посилити президентську вертикаль влади. Тобто відбудеться зворотній ефект – централізація.
- Зокрема, в Асоціації міст України, яка об’єднує 833 територіальні громади, вважають, що префекти насправді створюватимуть тиск на місцеве самоврядування, оскільки їхні повноваження можуть трактуватися доволі широко, бо у законі вони не прописані достатньо чітко.
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Що відомо про майбутні місцеві вибори
- Місцеві вибори в Україні (до міських, сільських та селищних рад) заплановані на жовтень 2020 року. Їх неможливо буде провести в окупованому Криму, а от окупований Донбас – під питанням.
- Президент Володимир Зеленський сподівається, що місцеві вибори на окупованому Донбасі все ж вдасться провести одночасно з виборами на решті території України. Зрозумілішою ситуація стане після зустрічі "нормандської четвірки", яка запланована на квітень.
- Тим часом керівник Офісу Президента Андрій Єрмак заявив, що вибори на Донбасі планується виключно відповідно до українського законодавства. Для цього потрібно, аби на території Донбасу не було іноземних військових угруповань, а кордон перейшов під контроль України.
- Зазначимо, що під час грудневої зустрічі в нормандському форматі Зеленський наполягав на передачі кордону під контроль України до проведення виборів на Донбасі. Але президент Росії Володимир Путін відмовився від такого сценарію.
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