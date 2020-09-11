Реформу децентрализации власти в Украине возможно провести до местных выборов. Фракция "Слуги народа" имеет соответствующий план для этого.

"Да, у нас есть план. Можно за 2 сессии успеть, если планировать в начале четвертой сессии 3 – 4 сентября голосовать 300 (голосов за законопроект по децентрализации). Четвертая сессия как раз очень удачно начинается – 1 сентября, а избирательный процесс (на местных выборах) начинается 5 сентября", – сказал в интервью агентству Интерфакс-Украина председатель партии "Слуга народа", первый заместитель председателя одноименной фракции Александр Корниенко.

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По словам Корниенко, в ближайшие 2 недели в регионах будут проведены обсуждения законопроекта "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти". Дискуссии будут в формате, в котором обсуждался вопрос о рынке земли – на небольших форумах, по несколько сотен человек.

Эти обсуждения завершатся 25 февраля большим собранием в Киеве. На собрании будут присутствовать представители ассоциаций, мэры, руководители местных органов власти, эксперты, представители доноров.

После него мы будем выходить на концепцию, затем – комиссия по правовой реформе, где все это финализируется. Тоесть, примерно в конце февраля – начале марта мы планируем выйти на текст (законопроекта о децентрализации),

– рассказал глава "Слуги народа".

Параллельно в правительстве дорабатывают перспективные планы объединенных территориальных громад (ОТГ).

"Мы им дали такие полномочия – самим их формировать", – отметил нардеп.

О местных выборах

Корниенко также напомнил, что сейчас готовится ко второму чтению законопроект №2653 о внесении изменений в закон "О местном самоуправлении в Украине". После его одобрения Кабмин сможет внести новый проект административного устройства страны, "в котором и пройдут местные выборы".

Корниенко также рассказал, что основной причиной для отзыва президентом из Верховной Рады законопроекта №2598 "О внесении изменений в Конституцию о децентрализации власти" стали заявления мэров, которые не одобряли реформу в таком виде.

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"Было 2 заявления мэров: одно на первом этапе внесения, когда президент впервые внес законопроект (13 декабря) – там было около 150 подписантов, на втором этапе – (доработанный законопроект, внесенный в Раду 27 декабря) – тогда было уже около 300 подписантов... Большинство из них – это мэры, члены ассоциации мэров, главы ОТГ и депутаты ОТГ", – рассказал Корниенко.

Что такое децентрализация?

Передача полномочий и финансов от центральной государственной власти как можно ближе к людям – органам местного самоуправления. Реформа децентрализации предполагает, что сельские, поселковые и городские советы и их исполкомы должны иметь широкие полномочия и достаточно денег, чтобы быть самостоятельно решать все местные вопросы и нести за это ответственность.

Что предусматривал отозванный из Рады законопроект о децентрализации

Введение института префектов . Он должен был бы начать действовать после ликвидации местных госадминистраций и вступления в силу соответствующих изменений в Конституцию.

. Он должен был бы начать действовать после ликвидации местных госадминистраций и вступления в силу соответствующих изменений в Конституцию. Цель – создание эффективного надзора за конституционностью и законностью решений органов местного самоуправления.

Префекты – местный орган исполнительной власти и госслужащий. Префект не относится к политическим должностям, не меняется со сменой президента или правительства, не зависит от местных политических элит.

Предполагалось, что префекты будут действовать в каждом районе и области. Для организации работы префекта создаются секретариаты префектов.

Оппоненты такого вида реформы децентрализации заявляют, что она может еще больше усилить президентскую вертикаль власти. То есть произойдет обратный эффект – централизация .

. В частности, в Ассоциации городов Украины, которая объединяет 833 территориальные общины, считают, что префекты на самом деле будут создавать давление на местное самоуправление, поскольку их полномочия могут трактоваться довольно широко, так как в законе они не прописаны достаточно четко.

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Что известно о предстоящих местных выборах

Местные выборы в Украине (в городские, сельские и поселковые советы) запланированы на октябрь 2020 года . Их невозможно будет провести в оккупированном Крыму, а вот оккупированный Донбасс – под вопросом.

. Их невозможно будет провести в оккупированном Крыму, а вот оккупированный Донбасс – под вопросом. Президент Владимир Зеленский надеется, что местные выборы на оккупированном Донбассе все же удастся провести одновременно с выборами на остальной территории Украины. Понятной ситуация станет после встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель.

с выборами на остальной территории Украины. Понятной ситуация станет после встречи "нормандской четверки", которая запланирована на апрель. Между тем руководитель Офиса Президента Андрей Ермак заявил, что выборы на Донбассе планируются исключительно в соответствии с украинским законодательством. Для этого нужно, чтобы на территории Донбасса не было иностранных военных группировок, а граница перешла под контроль Украины.

а граница перешла под контроль Украины. Отметим, что во время декабрьской встречи в нормандском формате Зеленский настаивал на передаче границы под контроль Украины до проведения выборов на Донбассе. Но президент России Владимир Путин отказался от такого сценария.

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