У селищі Рудне (підпорядковане міській раді Львова) зловмисники напали на кандидата в депутати від "Народного Руху України" Богдана Калічака. Також нападники розтрощили автомобіль політика та побили його батька.

Інцидент у Львові стався ввечері 17 жовтня, підозрювані – двоє чоловіків віком 24 та 31 рік. Подробиці розповіли у поліції Львівської області на офіційному сайті та на сторінці НРУ у фейсбуці.

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Що розповіли про напад на кандидата в депутати Львівської міськради у поліції

Виклик до поліції надійшов 17 жовтня о 17:20 – від кандидата до Львівської міської ради.

Заявник повідомив, що у селищі Рудне (підпорядковане міськраді Львова) невідомі особи перешкоджали проводити передвиборчу агітацію, спровокували бійку та потрощили автомобіль політика.

Особи підозрюваних чоловіків – місцевих мешканців 24 та 31 року – встановили. Кримінальне провадження розпочали за частиною 2 статті 157 ККУ про перешкоджання здійсненню виборчого права.

Карають за таке щонайбільше п'ятьма роками позбавлення волі.



Автомобіль кандидата в міськраду розтрощили у Львові / Фото з фейсбука НРУ

Як описали інцидент у партії "Народний Рух України"

Львівський осередок партії повідомив, що після зустрічі кандидатів у Львівську ОТГ від НРУ з громадою у селищі Рудне "жорстоко й цинічно побили" Богдана Калічака і його батька, який у підсумку потрапив до лікарні.

Начебто троє нетверезих чоловіків напали на Богдана з батьком, а потім ломом розтрощили його автомобіль.



Розтрощене авто кандидата в депутати у Львові / Фото з фейсбука НРУ

"Шкода, що у сучасному світі, коли всі всіх вчать вирішувати справи переговорами, здійснюються такі дикі неадекватні варварські напади", – написав у фейсбуці сам Калічак.

На кандидата до Львівської міськради напали в селищі Рудне: карта