На посаду міського голови Маріуполя балотуються 5 кандидатів. Окрім чинного мера Вадима Бойченка, на вибори йдуть Юрій Тернавський, Максим Бородін, Юрій Хотлубей та В'ячеслав Аброськін.

Детальніше про кандидатів у мери Маріуполя розповідає 24 канал.

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Хто заявив про намір балотуватись:

Чинний міський голова Маріуполя Вадим Бойченко.

Громадський діяч Юрій Тернавський;

Чинний депутат міської ради Маріуполя від партії "Сила людей" Максим Бородін.

Колишній міський голова Маріуполя Юрій Хотлубей.

Колишній заступник глави Нацполіції України В'ячеслав Аброськін.

Що відомо про кандидатів

Вадим Бойченко – чинний мер Маріуполя

У 2015 році Вадим Бойченко отримав крісло міського голови Маріуполя. Тоді він набрав 72,8% голосів виборців, а його найближчий конкурент Юрій Тернавський – лише 8,4%. Його пов'язують із відомим українським олігархом Рінатом Ахметовим. Однак сам Бойченко це заперечує та переконує, що навіть не знайомий з Ахметовим.

За інформацією громадського руху "Чесно", Бойченко є фігурантом антикорупційного розслідування. Річ у тім, що влада Маріуполя виділила майже 2 мільйони гривень на річну підписку газети "Приазовский рабочий" без проведення тендеру. Вона належить олігарху Ахметову.

Міський голова Маріуполя Вадим Бойченко своїм розпорядженням вирішив направити 1 999 819 гривень на передплату газети за кошти, передбачені у бюджеті на соціальний захист населення.



Вадим Бойченко – чинний мер Маріуполя / Фото "Корреспондент.net"

Юрій Тернавський – громадський діяч

Ще один кандидат у мери Маріуполя – Юрій Тернавський. Він народився 26 березня 1968 року в місті Маріуполь. Має вищу освіту, а також є автором і співавтором кількох книг, навчальних посібників й понад 50 наукових статей з організації роботи підприємств торгівлі.

Працював заступником генерального директора та начальником управління громадського харчування та торгівлі на Маріупольському металургійному комбінаті імені Ілліча. Наразі Тернавський є головою правління групи підприємств "УГХТ" й "Екоільічпродукт".



Юрій Тернавський – громадський діяч / Фото УНН

Максим Бородін – чинний депутат міської ради Маріуполя

З 2016 року є Максим Бородін головою фракції "Сила людей" у Маріупольській міській раді. Приблизно 15 років кандидат у мери Маріуполя займався розвитком приватного бізнесу. Він відомий своєю громадською діяльністю та боротьбою за екологію.

15 грудня 2012 року Бородін організував перший масовий у Маріуполі екопротест "Дайте кисню!". 28 квітня 2012 року був головним координатором по Маріуполю проекту "Зробимо Україну чистою! і організував перше масштабне прибирання Приморського парку.

У своїй програмі він акцентує увагу на боротьбі з екологічним забрудненням промислових міст України.



Максим Бородін – чинний депутат міської ради Маріуполя / Фото "Української правди"

Юрій Хотлубей – колишній міський голова Маріуполя

76-річний Юрій Хотлубей вже був міським головою Маріуполя. Його обрали на цю посаду ще у 1998 році. Як пише LB, У 2014 році Юрій Хотлубей виступав проти "того, що відбувалося на Майдані, коли в правоохоронців кидали коктейлі Молотова, а мітингувальники розбирали бруківку".

Він організував відрядження сотень комунальників на антимайданівський мітинг до Києва у січні 2014 року. Відсутність комунальників в Маріуполі призвело до колапсу, коли місто занесло снігом, а боротися зі стихією було нікому.

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Хотлубей заявляв, що був відверто проти тієї політики, яку пропагували на проросійських мітингах в Маріуполі. Хоча носив георгіївську стрічку та був присутній в момент, коли прихильники "ДНР" знімали прапор України з флагштока у маріупольської міськради й вішали прапор Росії.

Згодом він брав активну участь в заходах на підтримку єдності України та створенні оборонних укріплень Маріуполя. За його ініціативою в серпні 2014 року було знесено в місті два пам'ятники Леніну.



Юрій Хотлубей – колишній міський голова Маріуполя / Фото Інтерфакс-Україна

В'ячеслав Аброськін – ексзаступник глави Нацполіції України

Колишній заступник очільника Нацполіції України В'ячеслав Аброськін народився у 1973 році у Росії. Свою кар'єру Аброськін почав у 1994 році. Тоді його призначили оперуповноваженим відділення карного розшуку у Севастополі. Роботі у карному розшуку, присвятив всі наступні 20 років.

9 листопада 2014 року наказом міністра МВС України призначений на посаду начальника Головного управління МВС України в Донецькій області. Наступне підвищення Аброськін отримав вже за рік – у 2015 році він став начальником Головного управління Національної поліції в Донецькій області.

Вже у липні 2017 році Аваков призначив його першим заступником голови Національної поліції України за поданням голови Нацполіції Сергія Князєва. Аброськін звільнився у 2019 році.



В'ячеслав Аброськін – ексзаступник глави Нацполіції України / Фото "Думская"