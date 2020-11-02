Прокуратура повідомила про підозру голові однієї з дільничих виборчих комісій у Бердянську за фальсифікацію протоколів. Чоловік підробив підписи всіх членів комісії та сам відвіз документи у ТВК.

Деталі інциденту у Бердянську Про підозру голові ДВК прокуратура повідомила 29 жовтня. Про це інформує Запорізька обласна прокуратура. Читайте також Підтримував бойовиків і "референдум": ексрегіонал Лук'янов пройшов до міськради Бахмута Підозрюваний не зібрав засідання комісії. Він одноосібно склав протоколи про результати підрахунку голосів виборців з виборів депутатів Бердянської районної ради, у яких власноруч підробив підписи членів дільничної комісії,

– розповіли у прокуратурі. Що загрожує голові ДВК Ув'язнення на строк від 3 до 7 років.

Позбавлення права обіймати певну посаду або займатися певною діяльністю впродовж 5 років. Наразі триває досудове розслідування. Інші порушення членами виборчих комісій У Житомирі члени комісії накинулися на представника громадянської мережі ОПОРА. Йому подряпали руку та намагалися забрати телефон. Спостерігач хотів зняти комісію на відео, коли та переписувала протоколи у приміщенні ТВК.

ТВК на Одещині неправомірно оголосила перерву у засіданні, а потім у підсумковому протоколі вписала час його складення в межах цієї перерви. У цей період новообраний голова Кароліно-Бугазької громади встиг прийняти присягу та провести першу сесію. Суд скасував результати цих виборів.