22 октября в 11 городах Украины проходит второй тур местных выборов. На них избирают городских голов. В общественной сети ОПОРА назвали ключевую проблему процесса голосования.

Заявление ОПОРЫ о главной проблеме голосования на местных выборах

В ОПОРЕ считают, что ключевая проблема – это фотографирование избирателями своих избирательных бюллетеней. Об этом общественная сеть написала в телеграме.

Актуально Как проходят местные выборы 22 ноября в Украине: главное – фото, видео

Такие инциденты активисты ОПОРЫ зафиксировали на 7,5% избирательных участков. Мониторинг происходил с 12:00 до 16:00.

Наблюдатели ОПОРЫ продолжают мониторинг процесса голосования на выборах 22 ноября. Оценка качества избирательного процесса является репрезентативной для участков в пределах всей страны, образованных в соответствующих местах,

– отметили в ОПОРЕ.

Второй тур местных выборов: какие нарушения зафиксировала ОПОРА / Инфографика общественной сети ОПОРА

Обратите внимание Какие нарушения выявили во время голосования 22 ноября: фото, видео

Главное о голосовании 22 ноября: