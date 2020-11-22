Что было главной проблемой голосования во 2 туре выборов: заявление ОПОРЫ
22 октября в 11 городах Украины проходит второй тур местных выборов. На них избирают городских голов. В общественной сети ОПОРА назвали ключевую проблему процесса голосования.
Заявление ОПОРЫ о главной проблеме голосования на местных выборах
В ОПОРЕ считают, что ключевая проблема – это фотографирование избирателями своих избирательных бюллетеней. Об этом общественная сеть написала в телеграме.
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Такие инциденты активисты ОПОРЫ зафиксировали на 7,5% избирательных участков. Мониторинг происходил с 12:00 до 16:00.
Наблюдатели ОПОРЫ продолжают мониторинг процесса голосования на выборах 22 ноября. Оценка качества избирательного процесса является репрезентативной для участков в пределах всей страны, образованных в соответствующих местах,
– отметили в ОПОРЕ.
Второй тур местных выборов: какие нарушения зафиксировала ОПОРА / Инфографика общественной сети ОПОРА
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Главное о голосовании 22 ноября:
- 22 ноября голосуют в Дрогобыче, Никополе, Полтаве, Бердянске, Славянске, Днепре, Ужгороде, Львове, Черкассах, Николаеве и Киеве.
- Во второй тур вышли 2 кандидата, которых поддержали больше всего избирателей. Чтобы победить, кандидат тоже должен получить большинство голосов, однако уже не обязательно, чтобы они были более 50%, как это было в первом туре.
- Каждому избирателю выдадут бюллетень с двумя кандидатами. Человеку нужно лишь поставить галочку или плюсик в пустом квадратике напротив кандидата, которого он поддерживает.
- Заметим, в этом году второй тур проводят только в городах с населением более 75 тысяч человек.
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