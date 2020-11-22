Що було головною проблемою голосування у 2 турі виборів: заява ОПОРИ
22 жовтня в 11 містах України проходить другий тур місцевих виборів. На них обирають міських голів. У громадській мережі ОПОРА назвали ключову проблему процесу голосування.
Заява ОПОРИ щодо головної проблеми голосування на місцевих виборах
В ОПОРІ вважають, що ключова проблема – це фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів. Про це громадська мережа написала в телеграмі.
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Такі інциденти активісти ОПОРИ зафіксували на 7,5% виборчих дільниць. Моніторинг відбувавася з 12:00 до 16:00.
Спостерігачі ОПОРИ продовжують моніторинг процесу голосування на виборах 22 листопада. Оцінка якості виборчого процесу є репрезентативною для дільниць у межах усієї країни, утворених у відповідних містах,
– зауважили в ОПОРІ.
Другий тур місцевих виборів: які порушення зафіксувала ОПОРА / Інфографіка громадської мережі ОПОРА
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Головне про голосування 22 листопада:
- 22 листопада голосують у Дрогобичі, Нікополі, Полтаві, Бердянську, Слов'янську, Дніпрі, Ужгороді, Львові, Черкасах, Миколаєві та Рівному.
- У другий тур вийшли 2 кандидати, яких підтримали найбільше виборців. Аби перемогти, кандидат теж має отримати більшість голосів, проте вже не обов'язково, щоб їх було понад 50%, як це було у першому турі.
- Кожному виборцю видадуть бюлетень із двома кандидатами. Людині потрібно лише поставити галочку або плюсик у пустому квадратику навпроти кандидата, якого він підтримує.
- Зауважимо, цього року другий тур проводять лише у містах з населенням у понад 75 тисяч людей.
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