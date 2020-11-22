22 жовтня в 11 містах України проходить другий тур місцевих виборів. На них обирають міських голів. У громадській мережі ОПОРА назвали ключову проблему процесу голосування.

Заява ОПОРИ щодо головної проблеми голосування на місцевих виборах

В ОПОРІ вважають, що ключова проблема – це фотографування виборцями своїх виборчих бюлетенів. Про це громадська мережа написала в телеграмі.

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Такі інциденти активісти ОПОРИ зафіксували на 7,5% виборчих дільниць. Моніторинг відбувавася з 12:00 до 16:00.

Спостерігачі ОПОРИ продовжують моніторинг процесу голосування на виборах 22 листопада. Оцінка якості виборчого процесу є репрезентативною для дільниць у межах усієї країни, утворених у відповідних містах,

– зауважили в ОПОРІ.



Другий тур місцевих виборів: які порушення зафіксувала ОПОРА / Інфографіка громадської мережі ОПОРА

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