15 ноября состоится второй тур выборов городского главы Сум. Борьба развернется между действующим мэром Александром Лысенко, который баллотируется от партии "Батькивщина", и кандидатом от партии "ЕС" Вадимом Акперовым. В первом туре выборов Александр Лысенко и Вадим Акперов набрали по 44,2% и 14,7% голосов.

Чтобы получить голоса избирателей, которые еще не определились, кандидаты поднимают актуальные для жителей общины вопросы и обещают быстро и легко решить проблемы, которые беспокоили сумчан годами. Чтобы избиратели могли оценить, есть ли в этих обещаниях конкретика, и какие обещания являются явным популизмом, предоставляем обзор позиций кандидатов в шести важных для общества сферах. Речь идет об образовании, здравоохранении, социальной защите, жилищно-коммунальном хозяйстве, транспорте и дорогах. Ответы – в материале 24 канала.

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Программы Александра Лысенко и Вадима Акперова отсутствуют в открытом доступе. Законодательство не обязывает кандидатов на пост мэра публиковать отдельную предвыборную программу. Поэтому обзор предвыборных обещаний будет базироваться на позициях из программ партий, от которых они баллотируются.

Что обещают кандидаты на пост мэра Сум?

Образование

Предвыборные обещания обоих кандидатов в сфере образования выглядят достаточно абстрактными. А программа "Батькивщины" (Александр Лысенко) содержит обещание, которое вообще не является полномочием органов местного самоуправления. Речь идет об обеспечении зарплаты педагогам не ниже 3 минимальных. Также действующий мэр заявляет, что защитит образовательную сферу и обеспечит равный доступ к образованию. Кроме того, Александр Лысенко собирается сделать образование от начального до высшего звена бесплатным и за 5 лет поднять зарплаты воспитателям, учителям, библиотекарям и преподавателям.



Александр Лысенко – действующий мэр / Фото Сумского горсовета

Звучит красиво, но найдутся ли в местном бюджете деньги на такие щедрые меры? Вадим Акперов также обещает поддерживать педагогов за счет средств муниципального бюджета, однако как именно не уточняет. В предвыборной программе лишь указано, что планируется сделать учебные заведения комфортными и современными, а также обеспечить их дополнительными единицами технического персонала.

Здравоохранение и социальная защита

Похожая ситуация и со здравоохранением. В программе Александра Лысенко отмечено, что зарплаты медикам будут повышены не только за счет доплат из местного бюджета, но и за счет дополнительных инициатив на государственном уровне. Очевидно, что мэр городской общины не может непосредственно влиять на формирование государственной политики. А вот обеспечить полноценное функционирование фельдшерско-акушерских пунктов с предоставлением качественных услуг разнопрофильными специалистами городской глава может. Такое обещание содержит программа Александра Лысенко. Вадим Акперов направлениями своей работы видит обеспечение современным диагностическим и операционным оборудованием, комфортные условия в больницах и поликлиниках и поддержку врачей из местного бюджета.

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А вот о планах улучшения социальной защиты уязвимых жителей общины Вадим Акперов не указал ничего. Действующий мэр Александр Лысенко, судя по программе "Батькивщины", от которой он баллотируется, собирается не допустить чрезмерной дифференциации населения по уровню доходов. В направлении поддержки уязвимых слоев населения планируется создавать комфортные условия для людей с инвалидностью и оказывать адресную поддержку многодетным семьям, участникам АТО, их семьям и другим незащищенным группам граждан.

ЖКХ

Больше конкретики содержат обещания кандидатов в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Так, Вадим Акперов заявляет, что вернет в собственность общины тепловые сети и модернизирует их, а также обеспечит софинансирование капитального ремонта жилого фонда. Еще одним приоритетом политика является модернизация очистных сооружений и строительство "Зеленого полигона" для органических отходов и сортировки мусора. Решить проблему с мусором обещает и Александр Лысенко. Кроме того, кандидат утверждает, что будет вкладывать средства в благоустройство населенных пунктов.

Транспорт и дороги

Хуже ситуация с планами кандидатов по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры. Программа Вадима Акперов не содержит информации о дорогах, программа Александра Лысенко – о транспорте. Александр Лысенко лишь отмечает, что сосредоточит усилия на ремонте проезжей части. Вадим Акперов обещает развивать муниципальный транспорт и вывести его на конкурентный уровень, в частности, путем закупки новых низкопольных автобусов и троллейбусов.



Вадим Акперов – кандидат от "ЕС" / Фото личной страницы кандидата на фейсбуке

На что влияет мэр?

Городской глава имеет широкие полномочия по управлению, контролю, распоряжению бюджетными средствами общины и представительству интересов жителей общины. Поэтому мэр влияет почти на все сферы местной политики.

Стоит начать с того, что мэр организовывает работу совета и его исполкома. Он созывает сессии, формирует повестку дня, председательствует на пленарных заседаниях совета, подписывает решения совета и его исполкома, назначает и увольняет руководителей отделов, управлений и коммунальных предприятий, относящихся к коммунальной собственности. Важно, что мэр по должности возглавляет исполком совета и предлагает для голосования совету его количественный и персональный состав, список и количество управлений и отделов, кандидатуру на должность секретаря совета.



Что может мэр / Инфографика Центра совместных действий

Полномочия мэра касаются и средств плательщиков местных налогов и сборов. Городской глава распоряжается ими по назначению, которое утвердил совет. То есть целевое использование этих средств является ответственностью мэра.

Среди обязанностей мэра личный прием граждан и обеспечение соблюдения законодательства по рассмотрению обращений граждан и их объединений. Кроме этого, мэр отвечает за соблюдение прав и законных интересов жителей. Он обязан обратиться в суд о признании незаконными актов органов местного самоуправления, местных органов исполнительной власти или предприятий, учреждений и организаций, если такие акты незаконно ограничивают права и интересы общины.

Поэтому, от мэра зависит, будут ли вынесены на повестку дня вопросы, которые беспокоят общину. Будут ли назначены на ответственные должности специалисты или "свои люди". Не будут ли разворованы средства местных бюджетов. Приведенные полномочия не являются исчерпывающими. Поэтому невозможно представить эффективную работу местных советов без качественной работы мэра.

Послесловие

Иногда избирателям проще сделать выбор, руководствуясь эмоциями от предвыборной рекламы или харизматичных выступлений политиков. Однако такая политическая традиция привела к тому, что состояние многих сфер в городах Украины является неудовлетворительным. Больные не получают необходимое лечение, пенсионеры – надлежащую социальную защиту, автомобилисты ездят по разбитым дорогам, а жители спальных районов вынуждены терпеть вонь от неубранного вовремя мусора.

Разорвать этот порочный круг можно лишь сознательным голосованием на выборах и последующим контролем власти. И начать это делать стоит с вдумчивого прочтения предвыборных программ кандидатов на пост мэра, который имеет широкие возможности влияния на качество жизни жителей общины. Ведь именно на основе программ победителей местных выборов в дальнейшем будет формироваться стратегия развития города.

Автор – Мария Квицинская, аналитик Центра совместных действий, для издания ЦУКР