15 листопада відбудеться другий тур виборів міського голови Сум. Боротьба розгорнеться між чинним мером Олександром Лисенком, який балотується від партії "Батьківщина", і кандидатом від партії "ЄС" Вадимом Акпєровим. У першому турі виборів Олександр Лисенко та Вадим Акпєров набрали по 44,2% і 14,7% голосів.

Аби отримати голоси виборців, які ще не визначилися, кандидати підіймають актуальні для мешканців громади питання та обіцяють швидко і легко вирішити проблеми, що турбували сумчан роками. Щоб виборці могли оцінити, чи є в цих обіцянках конкретика, та які обіцянки є явним популізмом, надаємо огляд позицій кандидатів у шести важливих для громади сферах. Йдеться про освіту, охорону здоров'я, соціальний захист, житлово-комунальне господарство, транспорт і дороги. Відповіді – у матеріалі 24 каналу.

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Програми Олександра Лисенка та Вадима Акпєрова відсутні у відкритому доступі. Законодавство не зобов'язує кандидатів на посаду мера публікувати окрему передвиборчу програму. Тому огляд передвиборчих обіцянок базуватиметься на позиціях з програм партій, від яких вони балотуються.

Що обіцяють кандидати на посаду мера Сум?

Освіта

Передвиборчі обіцянки обох кандидатів в сфері освіти виглядають досить абстрактними. А програма "Батьківщини" (Олександр Лисенко) містить обіцянку, яка взагалі не є повноваженням органів місцевого самоврядування. Йдеться про забезпечення зарплати освітянам не нижче за 3 мінімальні. Також чинний мер заявляє, що захистить освітню сферу і забезпечить рівний доступ до освіти. Крім того, Олександр Лисенко збирається зробити освіту від початкової до вищої ланки безкоштовною і за 5 років підняти зарплати вихователям, вчителям, бібліотекарям та викладачам.

Олександр Лисенко – чинний міський голова / Фото Сумської міськради

Звучить гарно, але чи знайдуться в місцевому бюджеті гроші на такі щедрі заходи? Вадим Акпєров також обіцяє підтримувати освітян за рахунок коштів муніципального бюджету, проте як саме не уточнює. У передвиборчій програмі лише зазначено, що планується зробити заклади освіти комфортними і сучасними та забезпечити їх додатковими одиницями технічного персоналу.

Охорона здоров'я та соціальний захист

Схожа ситуація і з охороною здоров'я. У програмі Олександра Лисенка зазначено, що зарплати медиків будуть підвищені не лише за рахунок доплат з місцевого бюджету, а й за рахунок додаткових ініціатив на державному рівні. Очевидно, що мер міської громади не може безпосередньо впливати на формування державної політики. А ось забезпечити повноцінне функціонування фельдшерсько-акушерських пунктів з наданням якісних послуг різнопрофільними фахівцями міський голова може. Таку обіцянку містить програма Олександра Лисенка. Вадим Акпєров напрямами своєї роботи бачить забезпечення сучасного діагностичного та операційного обладнання, комфортні умови в лікарнях і поліклініках та підтримку лікарів з місцевого бюджету.

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А ось про плани поліпшення соціального захисту вразливих жителів громади Вадим Акпєров не вказав нічого. Чинний мер Олександр Лисенко, судячи з програми "Батьківщини", від якої він балотується, збирається не допустити надмірної диференціації населення за рівнем доходів. У напрямку підтримки вразливих верст населення планується створювати комфортні умови для людей з інвалідністю та надавати адресну підтримку багатодітними сім'ям, учасникам АТО, їхнім сім'ям та іншим незахищеним групам громадян.

ЖКГ

Більше конкретики містять обіцянки кандидатів у сфері житлово-комунального господарства. Так, Вадим Акпєров заявляє, що поверне у власність громади теплові мережі і модернізує їх, а також забезпечить співфінансування капітального ремонту житлового фонду. Ще одним пріоритетом політика є модернізація очисних споруд та будівництво "Зеленого полігону" для органічних відходів та сортування сміття. Вирішити проблему зі сміттям обіцяє і Олександр Лисенко. Крім того, кандидат стверджує, що буде вкладати кошти в благоустрій населених пунктів.

Транспорт і дороги

Гіршою є ситуація з планами кандидатів щодо розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури. Програма Вадима Акпєров не містить інформації про дороги, програма Олександра Лисенка – про транспорт. Олександр Лисенко лише зазначає, що зосередить зусилля на ремонті проїжджої частини. Вадим Акперов обіцяє розвивати муніципальний транспорт і вивести його на конкурентний рівень, зокрема, шляхом закупівлі нових низькопольних автобусів і тролейбусів.

Вадим Акпєров – кандидат від "ЄС" / Фото особистої сторінки кандидата на фейсбуку

На що впливає мер?

Міський голова має широкі повноваження з управління, контролю, розпорядження бюджетними коштами громади та представництва інтересів мешканців громади. Тому мер впливає майже на всі сфери місцевої політики.

Варто почати з того, що мер організовує роботу ради та її виконкому. Він скликає сесії, формує порядок денний, головує на пленарних засіданнях ради, підписує рішення ради та її виконкому, призначає і звільняє керівників відділів, управлінь та комунальних підприємств, що належать до комунальної власності. Важливо, що мер за посадою очолює виконком ради та пропонує для голосування раді його кількісний і персональний склад, перелік та кількість управлінь і відділів, кандидатуру на посаду секретаря ради.

Що може мер / Інфографіка Центру спільних дій

Повноваження мера стосуються і коштів платників місцевих податків і зборів. Міський голова розпоряджається ними за призначенням, яке затвердила рада. Тобто цільове використання цих коштів є відповідальністю мера.

Серед обов'язків мера особистий прийом громадян та забезпечення додержання законодавства щодо розгляду звернень громадян та їх об'єднань. Крім цього, мер відповідає за дотриманням прав і законних інтересів жителів. Він зобов'язаний звернутися до суду щодо визнання незаконними актів органів місцевого самоврядування, місцевих органів виконавчої влади або підприємств, установ та організацій, якщо такі акти незаконно обмежують права та інтереси громади.

Тож, від мера залежить, чи будуть винесені на порядок денний питання, які турбують громаду. Чи будуть призначені на відповідальні посади фахівців або "свої люди". Чи не будуть розкрадені кошти місцевих бюджетів. Наведені повноваження не є вичерпними. Тому неможливо уявити ефективну роботу місцевих рад без якісної роботи мера.

Післямова

Іноді виборцям простіше зробити вибір, керуючись емоціями від передвиборчої реклами або харизматичних виступів політиків. Проте така політична традиція призвела до того, що стан багатьох сфер в містах України є незадовільним. Хворі не отримують необхідне лікування, пенсіонери – належний соціальний захист, автомобілісти їздять по розбитих дорогах, а жителі спальних районів змушені терпіти сморід від неприбраного вчасно сміття.

Розірвати це порочне коло можна лише свідомим голосуванням на виборах і подальшим контролем влади. І почати це робити варто з вдумливого прочитання передвиборчих програм кандидатів на посаду мера, який має широкі можливості впливу на якість життя жителів громади. Адже саме на основі програм переможців місцевих виборів надалі буде формуватися стратегія розвитку міста.

Авторка – Марія Квіцінська, аналітикиня Центру спільних дій, для видання ЦУКР