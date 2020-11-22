В Украине 22 ноября стартовал второй тур выборов. Согласно избирательному законодательству, в день выборов и за день до этого кандидаты должны остановить политическую агитацию во всех плоскостях, в том числе и соцсетях. Однако, как ни странно, нашлись те, кому безразлично на правила.

По состоянию на 11:00 зафиксировали 8 рекламных сообщений, которые нарушают избирательное законодательство. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.

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Все сообщения транслировались со страницы кандидата на должность городского головы Ужгорода. Как пишет ОПОРА, большинство сообщений были запущены к трансляции 20 и 21 ноября, так что транслируются не только в день выборов, но и в день тишины.

Гражданская сеть подсчитала стоимость каждого сообщения. Она составляет примерно 100 долларов. В то же время запрещенные сообщения просмотрели более 190 тысяч пользователей социальной сети.

Что об этом говорит законодательство

Избирательное законодательство в Украине требует прекращения предвыборной агитации , а соответственно и трансляции политической рекламы в социальных сетях, которая агитирует за или против кандидатов, в день голосования и накануне него.

, а соответственно и трансляции политической рекламы в социальных сетях, которая агитирует за или против кандидатов, в день голосования и накануне него. Также избирательный кодекс запрещает распространение социологических рейтингов и других результатов опроса общественного мнения, которые касаются лиц, участвующих на этих выборах, в течение последних 2 дней перед днем голосования.

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