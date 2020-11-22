Агитация в день выборов: где больше всего пренебрегают законодательством
В Украине 22 ноября стартовал второй тур выборов. Согласно избирательному законодательству, в день выборов и за день до этого кандидаты должны остановить политическую агитацию во всех плоскостях, в том числе и соцсетях. Однако, как ни странно, нашлись те, кому безразлично на правила.
По состоянию на 11:00 зафиксировали 8 рекламных сообщений, которые нарушают избирательное законодательство. Об этом сообщает Гражданская сеть ОПОРА.
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Все сообщения транслировались со страницы кандидата на должность городского головы Ужгорода. Как пишет ОПОРА, большинство сообщений были запущены к трансляции 20 и 21 ноября, так что транслируются не только в день выборов, но и в день тишины.
Гражданская сеть подсчитала стоимость каждого сообщения. Она составляет примерно 100 долларов. В то же время запрещенные сообщения просмотрели более 190 тысяч пользователей социальной сети.
Что об этом говорит законодательство
- Избирательное законодательство в Украине требует прекращения предвыборной агитации, а соответственно и трансляции политической рекламы в социальных сетях, которая агитирует за или против кандидатов, в день голосования и накануне него.
- Также избирательный кодекс запрещает распространение социологических рейтингов и других результатов опроса общественного мнения, которые касаются лиц, участвующих на этих выборах, в течение последних 2 дней перед днем голосования.
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Местные выборы 2020: что известно
- Сразу в 12 разных городах 22 ноября стартовал второй тур выборов городских голов.
- В целом повторное голосование назначили в Днепре, Кривом Роге, Николаеве, Славянске, Дрогобыче, Ужгороде, Броварах, Бердянске, Полтаве, Львове, Ровно, Черкассах.
- По состоянию на 13:00 явка во втором туре на местных выборах составила 12,7%. Наиболее активно избиратели голосуют в Славянске. Там явка превысила 18%, наименьшая явка в Дрогобыче – 11,46%.
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