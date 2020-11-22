В Україні 22 листопада стартував другий тур виборів. Згідно з виборчим законодавством, у день виборів та за день до цього кандидати повинні зупинити політичну агітацію у всіх площинах, зокрема й соцмережах. Однак, як не дивно, знайшлися ті, кому байдуже на правила.

Станом на 11:00 зафіксували 8 рекламних дописів, що порушують виборче законодавство. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА. Важливо Як проходять місцеві вибори 22 листопада в Україні: головне – фото, відео Усі дописи транслювалися зі сторінки кандидата на посаду міського голови Ужгорода. Як пише ОПОРА, більшість дописів були запущені до трансляції 20 та 21 листопада, тож транслюються не лише в день виборів, а й у день тиші. Громадянська мережа підрахувала вартість кожного допису. Вона становить приблизно 100 доларів. Водночас заборонені дописи переглянули понад 190 тисяч користувачів соціальної мережі. Що про це каже законодавство Виборче законодавство в Україні вимагає припинення передвиборчої агітації , а відповідно й трансляції політичної реклами в соціальних мережах, яка агітує за чи проти кандидатів, в день голосування та напередодні нього.

, а відповідно й трансляції політичної реклами в соціальних мережах, яка агітує за чи проти кандидатів, в день голосування та напередодні нього. Також виборчий кодекс забороняє поширення соціологічних рейтингів та інших результатів опитування громадської думки, які стосуються осіб, що кандидують на цих виборах, протягом останніх 2днів перед днем голосування. Актуально Які порушення виявили під час голосування 22 листопада: фото, відео Місцеві вибори 2020: що відомо Відразу в 12 різних містах 22 листопада стартував другий тур виборів міських голів.

Загалом повторне голосування призначили у Дніпрі, Кривому Розі, Миколаєві, Слов'янську, Дрогобичі, Ужгороді, Броварах, Бердянську, Полтаві, Львові, Рівному, Черкасах.

Станом на 13:00 явка у другому турі на місцевих виборах становила 12,7%. Найбільш активно виборці голосують у Слов'янську. Там явка перевищила 18%, найменша явка у Дрогобичі – 11,46%.