Пальчевський обіцяє відкрити лікарню на Троєщині та хоче будувати по чотири нові станції метро щороку.

Бізнесмен та телеведучий Андрій Пальчевський також буде боротися за крісло мера Києва. На початку липня 2020 року він створив власну партію — "Перемога Пальчевського" — від якої і буде балотуватися. Сайт 24 каналу розповідає, що обіцяє змінити у Києві Пальчевський.

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Шо хоче змінити у Києві Пальчевський

На сайті своєї партії Пальчевський опублікував стратегічний план розвитку Києва, за яким він та його команда планують працювати у найближчі п’ять років. Пальчевський каже про те, що наріжним каменем під час формування планів розвитку міста повинен стати саме комфорт киян, а розвиток міста повинен враховувати інтереси майбутніх поколінь.

Також у програмі написано, що необхідно забезпечити рівномірний і сталий розвиток усіх районів Києва, а кожен район буде мати власний бюджет. Загалом, у його програмі є 11 стратегічних напрямків.

Житлово-комунальне господарство

У програмі говориться про те, що система ЖКГ в Києві критично застаріла, а якість послуг знаходиться на низькому рівні. Тому Пальчевський пропонує провести повну реновацію житлового фонду, підвищити енергоефективність будинків, замінити інфраструктура ЖКГ та протягом 10 років перекласти магістральні підземні мережі.

Планується також створення електронний кабінету киян з можливістю фіксувати, що послуги не надавалися (з подальшим поверненням оплати).

Будівництво інфраструктури

Ще одна проблема з якою хоче боротися Пальчевський — це відмивання грошей на інфраструктурних проєктах та те, що влада віддає тендери "своїм" фірмам, які не можуть самостійно будувати той чи інший об’єкт.

Щоб вирішити проблему обіцяють провести аудит будівництва об’єктів, які викликають найбільше питань (Подільсько-Воскресенський міст — наводять приклад у програмі), припинити практику використання "фірм-прокладок", укладання контрактів безпосередньо з будівельником.

"Київ без бар’єрів"

У передвиборчій програмі сказано, що більшість об’єктів соціальної інфраструктури, торгових майданчиків, громадських місць у столиці не обладнані пандусами. До того ж, не весь транспорт має низьку підлогу, а пішохідні переходи рідко коли обладнані звуковою сигналізацією.

Пальчевський обіцяє зобов’язати забудовників на етапі проєктування будівель враховувати потреби всіх категорій населення, і у найкоротші терміни обладнати пандусами та спеціальними ліфтами всі об’єкти соціальної інфраструктури Києва. Також хочуть закупити низькопідлоговий громадський транспорт.

Пальчевський та кияни / Фото сторінка Facebook партії "Перемога Пальчевського"

Електронні сервіси (е-сервіси)

На думку Пальчевського, Е-сервіси запроваджуються з великими затримками, внаслідок чого технології, на яких вони базуються, застарівають. Тому він пропонує віддати розвиток міських е-сервісів інвесторам та заохочувати конкуренцію на ринку задля прискореного розвитку технологій та здешевлення продукту.

Медицина

У програмі кандидата написано, що з бюджету Києва на медицину йде 8,1 мільярдів гривень, проте лише 110 тисяч гривень з них іде на капітальні вкладення, через що не будуються нові лікарні, а у самих медзакладах не вистачає сучасного обладнання. Окремим пунктом виділено й те, що на Троєщині немає лікарні.

Пропонують розпочати будівництво нових, сучасних лікарень в кожному районі та забезпечити всі медзаклади сучасним обладнанням.

Соціальний захист

Ще один пункт — малозабезпечені кияни та пенсіонери не отримують належної допомоги від міста. Щоб це виправити Пальчевський обіцяє запровадити муніципальні надбавки пенсіонерам з міського бюджету в розмірі не менше ніж 60% від пенсії, гарантувати реальне забезпечення пенсіонерів та малозабезпечених необхідними медикаментами, а також знизити "тарифний тиск" на найбільш вразливі верстви населення.

Екологія

Сказано, що в Києві є низка небезпечних об'єктів: заводи "Радикал" і "Радар", Бортницька станція аерації, сміттєспалювальний завод "Енергія", сміттєзвалища, що постійно горять тощо. Також, багато парків і скверів забудовують, а нові дерева, які саджають, ніхто не доглядає.

Кандидат у мери пропонує провести рекультивацію територій колишніх заводів, модернізацію БСА та "Енергії", будівництво сучасних сміттєпереробних комплексів. Також хочуть запровадити заходи спрямовані на подолання цвітіння та обміління річок Дніпро та Десна та ввести мораторій на обрізку дерев.

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Будівельне свавілля в місті

Зазначено, що немає якісного контролю над будівництвом з боку міста, а будівельна мафія контролює все місто. Пальчевський пропонує ввести штрафи за кожне зрубане дерево – 5000 гривень, заборонити будівництво нерухомості без підземних паркінгів, дитсадків, скверів та іншої інфраструктури.

Окрім цього хочуть провести аудит та анулювати незаконно видані дозволи на будівництво, а також незаконно виділену землі під забудову.

Соціальна інфраструктура

У програмі вказано, що забудовники не будуть дитсадки, сквери та стоянки. Тому обіцяють щороку будувати 14 нових дитячих садочків, а також навчальних закладів, скверів, стоянок, дитячих і спортивних майданчиків.

Громадський транспорт

Зазначають, що метро у місті погано розвинене, а Київ віддали на відкуп приватним перевізникам – маршрутки з низькими стандартами комфорту й безпеки. Тому хочуть щороку будувати чотири нові станції метро та замінити маршрутки громадським електротранспортом.

Дороги й затори

Аби виправити ситуаціє з поганими дорогами у столиці Пальчевський пропонує ремонтувати ті дороги, які цього найгостріше потребують та відмовитися від ямкового ремонту на один сезон, на користь повноцінного ремонту з п’ятирічною гарантіє. Окрім цього обіцяють розпочати будівництво автостоянок та перехоплювальних паркінгів.