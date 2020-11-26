Осенью 2020 года 63-летний Валерий Баранов после длительного перерыва вновь стал мэром Бердянска. Судьбу победы решили менее 1000 голосов.

За свою долгую жизнь Валерий Баранов успел побыть коммунистом, сторонником рыночных отношений, демократом-центристом, русскоязычным патриотом Украины, руководил целой областью и два срока отбыл на посту мэра Бердянска, несколько раз баллотировался в Верховную Раду, но попал туда лишь однажды. В ноябре 2020 года Баранов в третий раз победил на выборах мэра родного города и следующие 5 лет будет заниматься проблемами этого приморского райцентра. Кто такой Валерий Баранов – читайте в материале 24 канала.

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Биография Валерия Баранова

Валерий Баранов родился 19 апреля 1957 года в Бердянске, который тогда так не назывался. С 1939 по 1958 город носил имя советской летчицы Полины Осипенко.

Валерий Баранов и будущая влиятельная Бердянская бизнеследи Марина Баранова / Фото со страницы политика в фейсбуке

Баранов пошел типичным путем советского молодого человека с амбициями – получил высшее образование в Мариуполе (тогда – Жданов) и пошел работать инженером на бердянский завод "Южгидромаш", который занимался и занимается сейчас производством гидравлических насосов. Параллельно Баранов продвигался и по партийной линии – сначала как комсомольский активист, а впоследствии – деятель Компартии.

Участие в рядах ныне запрещенной партии ускорила развитие карьеры Валерия Баранова – он становится заместителем начальника цеха на заводе, а впоследствии переходит на работы в горком. В 1990 году 33 – летний Баранов уже был 2 секретарем Бердянского горкома КП(б)у (по современным аналогиям – вице-мер города).

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Бизнесмен из 90-х

После развала СССР по коммунистическому прошлому тосковать не стал и быстро переформатировался. В 1991 году – он уже бизнесмен. В конце года Баранов создает ООО "Аванта" и начинает торговать дефицитным для тех времен мясом.

Довольно быстро "Аванта" разрослась и стала влиятельной и успешной фирмой, а бывший комсомолец / коммунист – едва ли не самой узнаваемой фигурой на рынках Бердянска, где в 90-е была сконцентрирована вся экономическая жизнь города и района.

Валерий Баранов – 1997 / Фото со страницы политика в фейсбуке

Политическая карьера 2.0

В конце 90-х Баранов решил вернуться в политику – в 1998 его избрали мэром Бердянска. На этом посту он отбыл два срока – до 2007 года.

Мэр Бердянска и второй президент Украины / Фото со страницы политика в фейсбуке

В 2007 году Баранов переезжает в Киев – его избрали от мощного тогда "Блока Литвина" в Верховную Раду. В парламенте не пас задних, а 2 года был председателем комитета по вопросам бюджета.

Виктор Медведчук на селфи Валерия Баранова / Фото со страницы политика в фейсбуке

Баранов и его будущие политические оппоненты / Фото со страницы политика в фейсбуке

В 2012 рейтинг бывших кучмистов упал и Баранов не переизбрался в Раду, но остался жить в Киеве. В Бердянске же был наездами – там семейным бизнесом занималась старшая дочь Марина и приобретенные в 90-е товарищи.

На посту мэра Бердянска Баранову пришлось прослушать немало монологов Евгения Червоненко / Фото со страницы политика в фейсбуке

Прервать столичную жизнь пришлось в 2014 году. Тогда Валерия Баранова указом исполняющего обязанности президента Украины Турчинова назначили губернатором Запорожской области.

На этом посту Баранов проявил себя харизматичным политиком с проукраинской позицией – он освоил соцсети и активно ими пользовался. Сообщения Баранова о разоблачении очередных агентов "русского мира", террористов и неудачные попытки построить "ЗНР" собирали немало лайков и голосов в поддержку губернатора.

В 2014 году Баранов сделал немало для борьбы с "русским миром" / Фото со страницы политика в фейсбуке

Впрочем, долго Баранов на правительстве не пробыл и уже осенью 2014 года ушел с должности под нетипичным для украинской политики предлогом – участие в парламентских выборах. Их Баранов проиграл кандидату от БПП, а 27.10.2020 окончательно уволился по собственному желанию.

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Латифундист

За время пребывания Баранова у власти ему удалось получить максимум – его бизнеспартнеры установили контроль над всеми крупными рынками города, открыли несколько знаковых для райцентра ресторанов, а сам Баранов, члены его семьи, родственники и приближенные получили от города немало земли, которая на курорте стала "золотой". Всего журналисты местного Бердянского издания pro.berdiansk.biz насчитали 173 земельных участка, которые можно отнести к активам семьи Баранова и его окружения. Это десятки гектаров земли на Бердянской косе и другие лакомые куски на побережье. Детали расследования – по ссылке.

5 с половиной лет Валерий Баранов отдыхал от политики / Фото со страницы политика в фейсбуке

При этом сам Баранов свое состояние существенно умаляет. В предвыборном эфире на фейсбуке в сентябре 2020 года политик сообщил, что имеет только по одной квартире в Бердянске и Киеве, для передвижения по каждому из населенных пунктов имеет Range Rover и Lexus, а у жены – скромная машина Honda CRV. Себя Баранов назвал предпринимателем, также он похвастался дочкой, которая является успешной бизнеследи – имеет несколько предприятий, а еще у семьи есть семейный бизнес – отель "Дюна".

Выборы-2020 и новое возвращение к политике

После перерыва в пять с половиной лет 63-летний Баранов решил вернуться в политику и в третий раз стать мэром Бердянска.

2020 – новый вызов / Фото со страницы политика в фейсбуке

В мэры Баранов баллотировался от партии бизнеспартнера Игоря Коломойского нардепа Игоря Палицы "За Майбутнє". В первом туре финишировал вторым – с 30,15 % голосов. Первым был Александр Свидло из "ОПЗЖ".

Баранов позиционировал себя как проукраинский кандидат, который боролся со злом в лице пророссийского кандидата от партии Медведчука. На этом тезисе была построена кампания Валерия Баранова. Так бывший кучмист довольно неожиданно стал патриотом.

22 ноября 2020 – дата возвращения Баранова / Коллаж "Бердянск 24"

Во втором туре 22 ноября 2020 года Баранов взял реванш – не очень уверен (17 282 голоса против 16 327 голосов у Свидло), но победителей не судят.