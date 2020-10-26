Богдан Андреев и Виктор Щадей лидируют на выборах мэра Ужгорода: экзитполы
По результатам экзитполов больше всего голосов поддержки на выборах ужгородского городского головы получил действующий мэр Богдан Андреев. В то же время разница между ним и Виктором Щадеем от "Слуги народа", который находится на втором месте, минимальна. Следовательно, жителей Ужгорода, вероятно, ждет второй тур.
Такие данные были обнародованы в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером". Об этом сообщает 24 канал.
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Результаты экзитполов
- Самовыдвиженец Богдан Андреев получил 23,84% поддержки избирателей.
- Кандидат от политической партии "Слуга народа" Виктор Щадей – 22,73%,
- самовыдвиженец Сергей Ратушняк – 14,73%,
- Павел Чучка от "Голоса" – 6,99%,
- Александр Билак "Родной дом" – 5, 35% голосов.
Среди политических партий на выборах в Ужгородский городской совет наибольшую поддержку избирателей получили:
- "Слуга народа" – 18,91%,
- ВО "Батькивщина" – 12,21%,
- "Родное Закарпатье" – 8,87%,
- "Европейская Солидарность" – 7,17%,
- "Оппозиционная платформа – за жизнь" – 5,88%,
- "КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%,
- "За майбутнє" – 5,21%.
Отметим, что по данным ЦИК активность выборов по Украине составила 36,98%. Получено и обработано 98,65% информации. Что касается Закарпатья, то здесь явка составила 41,86%.
Кстати В МИД Венгрии призвали поддержать одну из партий в день выборов в Украине