По результатам экзитполов больше всего голосов поддержки на выборах ужгородского городского головы получил действующий мэр Богдан Андреев. В то же время разница между ним и Виктором Щадеем от "Слуги народа", который находится на втором месте, минимальна. Следовательно, жителей Ужгорода, вероятно, ждет второй тур.

Такие данные были обнародованы в эфире программы "Ночь выборов с Савиком Шустером". Об этом сообщает 24 канал.

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Результаты экзитполов

Самовыдвиженец Богдан Андреев получил 23,84% поддержки избирателей.

Кандидат от политической партии "Слуга народа" Виктор Щадей – 22,73%,

самовыдвиженец Сергей Ратушняк – 14,73%,

Павел Чучка от "Голоса" – 6,99%,

Александр Билак "Родной дом" – 5, 35% голосов.

Среди политических партий на выборах в Ужгородский городской совет наибольшую поддержку избирателей получили:

"Слуга народа" – 18,91%,

ВО "Батькивщина" – 12,21%,

"Родное Закарпатье" – 8,87%,

"Европейская Солидарность" – 7,17%,

"Оппозиционная платформа – за жизнь" – 5,88%,

"КМКС – Партия венгров Украины" – 5,35%,

"За майбутнє" – 5,21%.

Отметим, что по данным ЦИК активность выборов по Украине составила 36,98%. Получено и обработано 98,65% информации. Что касается Закарпатья, то здесь явка составила 41,86%.

Обратите внимание! Экзитполы проведены с помощью инструментов социологической компании "Liberty report" в рамках совместного проекта "Студии Савика Шустера" и телеканала "Украина 24" в 12 городах Украины: Киеве, Днепре, Харькове, Мариуполе, Одессе, Николаеве, Кривом Роге, Черновцах, Ужгороде, Львове, Черкассах и Виннице. 1500 интервьюеров работали на 554 участках, было опрошено от 40 до 60 тысяч человек. Погрешность составляет 1,9%.

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