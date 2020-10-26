За результатами екзитполів найбільше голосів підтримки на виборах Ужгородського міського голови отримав чинний мер Богдан Андріїв. Водночас різниця між ним та Віктором Щадеєм від "Слуги народу", який перебуває на другому місці, мінімальна. Відтак, на мешканців Ужгорода, ймовірно, чекає другий тур.

Такі дані були оприлюднені в ефірі програми "Ніч виборів із Савіком Шустером". Про це повідомляє 24 канал.

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Результати екзитполів

Самовисуванець Богдан Андріїв отримав 23,84% підтримки виборців.

Кандидат від політичної партії "Слуга народу" Віктор Щадей – 22,73%,

самовисуванець Сергій Ратушняк – 14,73%,

Павло Чучка від "Голосу" – 6,99%,

Олександр Білак "Рідний дім" – 5, 35% голосів.

Серед політичних партій на виборах до Ужгородської міської ради найбільшу підтримку виборців отримали:

"Слуга народу" – 18,91%,

ВО "Батьківщина" – 12,21%,

"Рідне Закарпаття" – 8,87%,

"Європейська Солідарність" – 7,17%,

"Опозиційна платформа – За життя" – 5,88%,

"КМКС – Партія угорців України" – 5,35%,

"За майбутнє"– 5,21%.

Відзначимо, що за даними ЦВК, активність виборів по Україні склала 36,98%. Отримано і опрацьовано 98,65% інформації. Що стосується Закарпаття, то тут явка склала 41,86%.

Зверніть увагу! Екзитполи проведені за допомогою інструментів соціологічної компанії "Liberty report" у межах спільного проєкту "Студії Савіка Шустера" та телеканалу "Україна 24" у 12 містах України: Києві, Дніпрі, Харкові, Маріуполі, Одесі, Миколаєві, Кривому Розі, Чернівцях, Ужгороді, Львові, Черкасах та Вінниці.



1500 інтерв’юєрів працювали на 554 дільницях, було опитано від 40 до 60 тисяч людей. Похибка складає 1,9%.

До речі У МЗС Угорщини закликали підтримати одну з партій у день виборів в Україні