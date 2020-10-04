Кто баллотируется в мэры Ужгорода: список кандидатов
На должность городского головы Ужгорода баллотируется действующий мэр города Богдан Андреев. Что самое интересное, конкуренцию на выборах ему составят два человека с идентичными фамилиями. Всего на кресло городского головы претендуют сразу 22 кандидата.
Подробнее о кандидатах в мэры Ужгорода читайте в материале 24 канала.
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Кто зарегистрировался на выборы мэра Ужгорода:
- Богдан Евстафьевич Андреев – самовыдвиженец и действующий мэр Ужгорода,
- Виктор Щадей – "Слуга народа",
- Сергей Ратушняк – самовыдвиженец и бывший городской голова Ужгорода,
- Виктор Петров – "Команда Андрея Балоги",
- Павел Чучка – "Голос",
- Иштван Цап – самовыдвиженец,
- Андрей Погорелов – ОПЗЖ,
- Александр Билак – "Рідний дім",
- Николай Пастухов – "Пропозиція",
- Виктория Слюсаренко – "Идея нации",
- Михаил Чурило – "Патриот"
- Тарас Грядиль – самовыдвиженец,
- Сергей Слободянюк – самовыдвиженец,
- Иван Андреев – самовыдвиженец,
- Богдан Ярославович Андреев – самовыдвиженец,
- Юрий Беляков – самовыдвиженец,
- Сергей Вучкан – "Независимость",
- Николай Жолтани – самовыдвиженец,
- Петр Марко – "Альтернатива",
- Павел Федака – самовыдвиженец,
- Роман Юрков – самовыдвиженец,
- Владимир Юрса – самовыдвиженец.
Что известно о кандидатах
- Богдан Евстафьевич Андреев
Победить на выборах вновь намерен действующий мэр города Богдан Андреев. В кресле городского головы Ужгорода он с 2015 года.
Богдан Андреев / Фото из фейсбука
Уроженец Львовщины Богдан Андреев возглавляет Ужгород уже в течение 5 лет. В 2019 году городской голова попытался попасть в парламент от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Бывший член "Партии регионов". На этих выборах баллотируется как самовыдвиженец.
У Андреева – два высших образования: Одесская национальная академия пищевых технологий и Киевский университет права. Политик имеет опыт работы в больнице, а также в таможне.
В 2014 – 2015 годах был секретарем Ужгородского горсовета. С 2015 года – мэр Ужгорода.
Попадал Андреев и в скандалы. В 2017 году проходил по делу о вымогательстве взятки, в кабинете городского головы проводили обыски. В 2018 году против Андреева возбудили уголовное дело за хищение более 4 миллионов гривен во время реконструкции культурно-исторического центра. Мэра арестовали на 2 месяца, однако он вышел на свободу после выплаты залога.
- Двойники мэра Богдан Андреев и Иван Андреев
Запутать ужгородцев в избирательном бюллетене могут три одинаковые фамилии. Ведь вместе с действующим мэром баллотируются сразу два самовыдвиженца – Богдан Андреев и Иван Андреев.
- Иван Андреев – беспартийный военный пенсионер. Родом из Ивано-Франковщины, сейчас проживает в Мукачево.
- Богдан Ярославович Андреев – самовыдвиженец, беспартийный, безработный. Проживает на Ивано-Франковщине.
- Виктор Щадей
От "Слуги народа" баллотируется политик со стажем Виктор Щадей, у которого есть опыт временного исполнения обязанностей мэра.
Политик и журналист Виктор Щадей родился на Закарпатье. Окончил факультет международных отношений Закарпатского национального университета.
Щадей был активным участником Оранжевой революции. А в 2005 году стал самым молодым депутатом Закарпатского облсовета.
В 2008 – 2010 годах работал главным редактором "Местное время". В 2010 году попал в Ужгородский городской совет от "Батькивщины", работал секретарем горсовета.
Во время Революции Достоинства был на Майдане координатором Закарпатской палатки. С февраля 2014 года исполнял обязанности городского головы Ужгорода.
В 2014 году на Щадея напали с ножом, виновника так и не поймали. В ноябре 2014 года политика сняли с должности и.о. городского головы. С 2015 года Щадей – депутат Ужгородского горсовета.
- Сергей Ратушняк
В третий раз хочет вернуться в кресло городского головы Ужгорода Сергей Ратушняк. На этот раз он баллотируется как самовыдвиженец.
Сергей Ратушняк / Фото "Трибуны"
Ратушняк дважды возглавлял Ужгород – в 1994 – 1998 годах и в 2006 – 2010 годах. Также был нардепом в 2002 – 2005 годах.
В парламенте Ратушняк успел побывать в таких фракциях и группах: "За единую Украину", "Народовластие", "Демократические инициативы", "Наша Украина", "Регионы Украины", Народная партия Литвина и Народная аграрная партия.
В 2010 году баллотировался на пост президента Украины.
Коротко о других кандидатах:
- Виктор Петров – "Команда Андрея Балоги", беспартийный. Работает врачом-инфекционистом, главным врачом сети медицинских клиник "Prevention".
- Павел Чучка – "Голос". Предприниматель, в 2010 – 2015 годах был депутатом Ужгородского горсовета от "Батькивщины".
- Иштван Цап – самовыдвиженец. Первый заместитель городского головы Ужгорода, однако за восстановление на этой должности судился.
- Андрей Погорелов – ОПЗЖ. Депутат Ужгородского облсовета в 2002 – 2006 годах, и горсовета – в 2010 – 2015 годах.
- Александр Билак – "Рідний дім". Советник председателя Закарпатской ОГА, работал заместителем мэра Ужгорода.
- Николай Пастухов – "Пропозиція". Директор ООО "Эко-УЖ".
- Виктория Слюсаренко – "Идея нации". Доцентка кафедры учета и аудита в Ужгородском национальном университете.
- Михаил Чурило – "Патриот". Частный предприниматель, действующий депутат Ужгородского горсовета.
- Тарас Грядиль – самовыдвиженец. Работает в Ужгородском национальном университете в должности ассистента кафедры внутренних болезней медицинского факультета №2.
- Сергей Слободянюк – самовыдвиженец. Начальник управления Государственной службы безопасности на транспорте. В 1995 – 1998 годах был нардепом, в 1998 – заместителем городского головы Ужгорода.
- Юрий Беляков – самовыдвиженец. Начальник Научно-исследовательского отдела Военной академии в Одессе. Работал в Закарпатской ОГА, был депутатом Ужгородского горсовета. Доброволец-участник АТО.
- Сергей Вучкан – "Независимость". Работает первым заместителем начальника ГУ МВД Украины во Львовской области.
- Николай Жолтани – самовыдвиженец. Директор ООО "База".
- Петр Марко – "Альтернатива". Преподаватель Ужгородского национального университета. Участник АТО.
- Павел Федака – самовыдвиженец. Преподаватель в Ужгородском институте культуры и искусств. В 2019 году баллотировался в парламент, однако не прошел.
- Роман Юрков – самовыдвиженец. Директор ООО "ПетРома".
- Владимир Юрса – самовыдвиженец. Частный предприниматель.
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