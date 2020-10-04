На должность городского головы Ужгорода баллотируется действующий мэр города Богдан Андреев. Что самое интересное, конкуренцию на выборах ему составят два человека с идентичными фамилиями. Всего на кресло городского головы претендуют сразу 22 кандидата.

Подробнее о кандидатах в мэры Ужгорода читайте в материале 24 канала.

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Кто зарегистрировался на выборы мэра Ужгорода:

Богдан Евстафьевич Андреев – самовыдвиженец и действующий мэр Ужгорода,

Виктор Щадей – "Слуга народа",

Сергей Ратушняк – самовыдвиженец и бывший городской голова Ужгорода,

Виктор Петров – "Команда Андрея Балоги",

Павел Чучка – "Голос",

Иштван Цап – самовыдвиженец,

Андрей Погорелов – ОПЗЖ,

Александр Билак – "Рідний дім",

Николай Пастухов – "Пропозиція",

Виктория Слюсаренко – "Идея нации",

Михаил Чурило – "Патриот"

Тарас Грядиль – самовыдвиженец,

Сергей Слободянюк – самовыдвиженец,

Иван Андреев – самовыдвиженец,

Богдан Ярославович Андреев – самовыдвиженец,

Юрий Беляков – самовыдвиженец,

Сергей Вучкан – "Независимость",

Николай Жолтани – самовыдвиженец,

Петр Марко – "Альтернатива",

Павел Федака – самовыдвиженец,

Роман Юрков – самовыдвиженец,

Владимир Юрса – самовыдвиженец.

Что известно о кандидатах

Богдан Евстафьевич Андреев

Победить на выборах вновь намерен действующий мэр города Богдан Андреев. В кресле городского головы Ужгорода он с 2015 года.



Богдан Андреев / Фото из фейсбука

Уроженец Львовщины Богдан Андреев возглавляет Ужгород уже в течение 5 лет. В 2019 году городской голова попытался попасть в парламент от "Оппозиционной платформы – За жизнь". Бывший член "Партии регионов". На этих выборах баллотируется как самовыдвиженец.

У Андреева – два высших образования: Одесская национальная академия пищевых технологий и Киевский университет права. Политик имеет опыт работы в больнице, а также в таможне.

В 2014 – 2015 годах был секретарем Ужгородского горсовета. С 2015 года – мэр Ужгорода.

Попадал Андреев и в скандалы. В 2017 году проходил по делу о вымогательстве взятки, в кабинете городского головы проводили обыски. В 2018 году против Андреева возбудили уголовное дело за хищение более 4 миллионов гривен во время реконструкции культурно-исторического центра. Мэра арестовали на 2 месяца, однако он вышел на свободу после выплаты залога.

Двойники мэра Богдан Андреев и Иван Андреев

Запутать ужгородцев в избирательном бюллетене могут три одинаковые фамилии. Ведь вместе с действующим мэром баллотируются сразу два самовыдвиженца – Богдан Андреев и Иван Андреев.

Иван Андреев – беспартийный военный пенсионер. Родом из Ивано-Франковщины, сейчас проживает в Мукачево.

– беспартийный военный пенсионер. Родом из Ивано-Франковщины, сейчас проживает в Мукачево. Богдан Ярославович Андреев – самовыдвиженец, беспартийный, безработный. Проживает на Ивано-Франковщине.

Интересно! До 2019 года Богдан Ярославович Андреев имел другое имя – Павел Слободян.

Виктор Щадей

От "Слуги народа" баллотируется политик со стажем Виктор Щадей, у которого есть опыт временного исполнения обязанностей мэра.

Политик и журналист Виктор Щадей родился на Закарпатье. Окончил факультет международных отношений Закарпатского национального университета.

Щадей был активным участником Оранжевой революции. А в 2005 году стал самым молодым депутатом Закарпатского облсовета.

В 2008 – 2010 годах работал главным редактором "Местное время". В 2010 году попал в Ужгородский городской совет от "Батькивщины", работал секретарем горсовета.

Во время Революции Достоинства был на Майдане координатором Закарпатской палатки. С февраля 2014 года исполнял обязанности городского головы Ужгорода.

В 2014 году на Щадея напали с ножом, виновника так и не поймали. В ноябре 2014 года политика сняли с должности и.о. городского головы. С 2015 года Щадей – депутат Ужгородского горсовета.

Сергей Ратушняк

В третий раз хочет вернуться в кресло городского головы Ужгорода Сергей Ратушняк. На этот раз он баллотируется как самовыдвиженец.



Сергей Ратушняк / Фото "Трибуны"

Ратушняк дважды возглавлял Ужгород – в 1994 – 1998 годах и в 2006 – 2010 годах. Также был нардепом в 2002 – 2005 годах.

В парламенте Ратушняк успел побывать в таких фракциях и группах: "За единую Украину", "Народовластие", "Демократические инициативы", "Наша Украина", "Регионы Украины", Народная партия Литвина и Народная аграрная партия.

В 2010 году баллотировался на пост президента Украины.

Обратите внимание! За резкие высказывания в адрес Арсения Яценюка и других политиков против Ратушняка возбудили уголовное дело по нескольким статьям.

Коротко о других кандидатах:

Виктор Петров – "Команда Андрея Балоги", беспартийный. Работает врачом-инфекционистом, главным врачом сети медицинских клиник "Prevention".

– "Команда Андрея Балоги", беспартийный. Работает врачом-инфекционистом, главным врачом сети медицинских клиник "Prevention". Павел Чучка – "Голос". Предприниматель, в 2010 – 2015 годах был депутатом Ужгородского горсовета от "Батькивщины".

– "Голос". Предприниматель, в 2010 – 2015 годах был депутатом Ужгородского горсовета от "Батькивщины". Иштван Цап – самовыдвиженец. Первый заместитель городского головы Ужгорода, однако за восстановление на этой должности судился.

– самовыдвиженец. Первый заместитель городского головы Ужгорода, однако за восстановление на этой должности судился. Андрей Погорелов – ОПЗЖ. Депутат Ужгородского облсовета в 2002 – 2006 годах, и горсовета – в 2010 – 2015 годах.

– ОПЗЖ. Депутат Ужгородского облсовета в 2002 – 2006 годах, и горсовета – в 2010 – 2015 годах. Александр Билак – "Рідний дім". Советник председателя Закарпатской ОГА, работал заместителем мэра Ужгорода.

– "Рідний дім". Советник председателя Закарпатской ОГА, работал заместителем мэра Ужгорода. Николай Пастухов – "Пропозиція". Директор ООО "Эко-УЖ".

– "Пропозиція". Директор ООО "Эко-УЖ". Виктория Слюсаренко – "Идея нации". Доцентка кафедры учета и аудита в Ужгородском национальном университете.

– "Идея нации". Доцентка кафедры учета и аудита в Ужгородском национальном университете. Михаил Чурило – "Патриот". Частный предприниматель, действующий депутат Ужгородского горсовета.

– "Патриот". Частный предприниматель, действующий депутат Ужгородского горсовета. Тарас Грядиль – самовыдвиженец. Работает в Ужгородском национальном университете в должности ассистента кафедры внутренних болезней медицинского факультета №2.

– самовыдвиженец. Работает в Ужгородском национальном университете в должности ассистента кафедры внутренних болезней медицинского факультета №2. Сергей Слободянюк – самовыдвиженец. Начальник управления Государственной службы безопасности на транспорте. В 1995 – 1998 годах был нардепом, в 1998 – заместителем городского головы Ужгорода.

– самовыдвиженец. Начальник управления Государственной службы безопасности на транспорте. В 1995 – 1998 годах был нардепом, в 1998 – заместителем городского головы Ужгорода. Юрий Беляков – самовыдвиженец. Начальник Научно-исследовательского отдела Военной академии в Одессе. Работал в Закарпатской ОГА, был депутатом Ужгородского горсовета. Доброволец-участник АТО.

– самовыдвиженец. Начальник Научно-исследовательского отдела Военной академии в Одессе. Работал в Закарпатской ОГА, был депутатом Ужгородского горсовета. Доброволец-участник АТО. Сергей Вучкан – "Независимость". Работает первым заместителем начальника ГУ МВД Украины во Львовской области.

– "Независимость". Работает первым заместителем начальника ГУ МВД Украины во Львовской области. Николай Жолтани – самовыдвиженец. Директор ООО "База".

– самовыдвиженец. Директор ООО "База". Петр Марко – "Альтернатива". Преподаватель Ужгородского национального университета. Участник АТО.

– "Альтернатива". Преподаватель Ужгородского национального университета. Участник АТО. Павел Федака – самовыдвиженец. Преподаватель в Ужгородском институте культуры и искусств. В 2019 году баллотировался в парламент, однако не прошел.

– самовыдвиженец. Преподаватель в Ужгородском институте культуры и искусств. В 2019 году баллотировался в парламент, однако не прошел. Роман Юрков – самовыдвиженец. Директор ООО "ПетРома".

– самовыдвиженец. Директор ООО "ПетРома". Владимир Юрса – самовыдвиженец. Частный предприниматель.

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