В Бердянске полиция возбудила уголовное дело из-за подделки бюллетеней
В Бердянске глава одной из участковых избирательных комиссий сообщила о несоответствии бюллетеней требованиям избирательного законодательства. Поэтому правоохранители открыли уголовное производство.
Глава УИК обнаружила акт от 20 ноября 2020 года о несоответствии бюллетеней требованиям Избирательного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.
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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье о фальсификации избирательной документации.
Что грозит виновным
Санкция статьи предусматривает:
- лишения свободы на срок от 3 до 7 лет;
- лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.
Главное о выборах в Бердянске
- Кандидатами на должность мэра Бердянска были представитель партии "За майбутнє" Валерий Баранов и выдвиженец ОПЗЖ Александр Свидло.
- В первом туре голосования большую поддержку получил Свидло.
- В то же время, по данным СМИ, во втором туре лидирует Баранов. Его поддержали 51,42% избирателей.
- В городской совет Бердянска прошли сразу 5 политических партий.
- В новой каденции горсовета больше всего будет депутатов от ОПЗЖ – 15.
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