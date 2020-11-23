В Бердянске глава одной из участковых избирательных комиссий сообщила о несоответствии бюллетеней требованиям избирательного законодательства. Поэтому правоохранители открыли уголовное производство.

Глава УИК обнаружила акт от 20 ноября 2020 года о несоответствии бюллетеней требованиям Избирательного кодекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Нацполиции Запорожской области.

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По данному факту правоохранители открыли уголовное производство по статье о фальсификации избирательной документации.

Что грозит виновным

Санкция статьи предусматривает:

лишения свободы на срок от 3 до 7 лет;

лишение права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.

Обратите внимание! Второй тур местных выборов в Бердянске состоялся 22 ноября. Жители во второй раз голосовали за мэра, так как во время первого тура ни один из кандидатов не набрал более 50% голосов избирателей.

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