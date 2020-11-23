Кто станет мэром в Бердянске: данные СМИ и параллельного подсчета голосов
В Бердянске экзитпол во время 2 тура выборов мэра 22 ноября 2020 не проводили. Однако в местных СМИ уже заявили, что комиссии завершили считать бюллетени, поэтому известны предварительные результаты голосования.
Выборы в Бердянске: 2 тур
Во втором туре выборов мэра Бердянска (Запорожская область) 22 ноября 2020 года принимали участие:
- Представитель партии "За будущее" Валерий Баранов,
- И выдвиженец "Оппозиционные платформы – За жизнь" Александр Свидло.
О предварительных результатах выборов сообщили издания "Бердянск 24" и ТСН.
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22 ноября экзитполы в Бердянске не проводили, поэтому до официального объявления результатов в ЦИК можно оперировать только данными СМИ или штабов кандидатов.
Данные СМИ
- Валерий Баранов – 51,42%,
- Александр Свидло – 48,56%.
Эта информация якобы поступила от комиссий, которые уже закончили считать бюллетени.
Данные штаба Валерия Баранова
- Валерий Баранов – 51,56%,
- Александр Свидло – 48,44%.
При этом Баранов набрал на 900 голосов больше, чем Свидло.
От штаба Александра Свидло данных и комментариев не поступало.
Результаты кандидатов в мэры Бердянска
Что интересно, в 1 туре больше всего голосов набрал, по данным ЦИК, Александр Свидло.
- Валерий Баранов – 30,15%,
- Александр Свидло – 34,70%.
Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 2 тур голосования за мэра назначили на 22 ноября.
Какие партии прошли в городской совет
- ОПЗЖ – 15 депутатов,
- "Слуга народа" – 8 депутатов,
- Партия "Наш край" – 7 депутатов,
- Партия "Оппозиционный блок" – 4 депутата,
- "Европейская Солидарность" – 4 депутата.
Всего в горсовете Бердянска – 38 депутатов.
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