В Бердянске экзитпол во время 2 тура выборов мэра 22 ноября 2020 не проводили. Однако в местных СМИ уже заявили, что комиссии завершили считать бюллетени, поэтому известны предварительные результаты голосования.

Выборы в Бердянске: 2 тур

Во втором туре выборов мэра Бердянска (Запорожская область) 22 ноября 2020 года принимали участие:

Представитель партии "За будущее" Валерий Баранов,

И выдвиженец "Оппозиционные платформы – За жизнь" Александр Свидло.

О предварительных результатах выборов сообщили издания "Бердянск 24" и ТСН .

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22 ноября экзитполы в Бердянске не проводили, поэтому до официального объявления результатов в ЦИК можно оперировать только данными СМИ или штабов кандидатов.

Данные СМИ

Валерий Баранов – 51,42%,

Александр Свидло – 48,56%.

Эта информация якобы поступила от комиссий, которые уже закончили считать бюллетени.

Данные штаба Валерия Баранова

Валерий Баранов – 51,56%,

Александр Свидло – 48,44%.

При этом Баранов набрал на 900 голосов больше, чем Свидло.

От штаба Александра Свидло данных и комментариев не поступало.

Явка избирателей в Бердянске, к слову, была самой высокой в Украине во 2 туре – 39,23%. Местные выборы в Бердянске: 1 тур, результаты

Результаты кандидатов в мэры Бердянска

Что интересно, в 1 туре больше всего голосов набрал, по данным ЦИК, Александр Свидло.

Валерий Баранов – 30,15%,

Александр Свидло – 34,70%.

Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, 2 тур голосования за мэра назначили на 22 ноября.

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