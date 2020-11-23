У Бердянську поліція порушила кримінальну справу через підробку бюлетенів
У Бердянську голова однієї з дільничних виборчих комісій повідомила про невідповідність бюлетенів вимогам виборчого законодавства. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.
Голова ДВК виявила акт від 20 листопада 2020 року про невідповідність бюлетенів вимогам Виборчого кодексу України. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.
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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про фальсифікацію виборчої документації.
Що загрожує винним
Санкція статті передбачає:
- позбавлення волі на строк від 3 до 7 років;
- позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю впродовж 5 років.
Головне про вибори у Бердянську
- Кандидатами на посаду мера Бердянська були представник партії "За майбутнє" Валерій Баранов та висуванець ОПЗЖ Олександр Свідло.
- У першому турі голосування більшу підтримку отримав Свідло.
- Водночас, за даними ЗМІ, у другому турі лідирує Баранов. Його підтримали 51,42% виборців.
- До міської ради Бердянська пройшли одразу 5 політичних партій.
- У новій каденції міськради найбільше буде депутатів від ОПЗЖ – 15.
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