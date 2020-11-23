У Бердянську голова однієї з дільничних виборчих комісій повідомила про невідповідність бюлетенів вимогам виборчого законодавства. Через це правоохоронці відкрили кримінальне провадження.

Голова ДВК виявила акт від 20 листопада 2020 року про невідповідність бюлетенів вимогам Виборчого кодексу України. Про це повідомили у пресслужбі Нацполіції Запорізької області.

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За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про фальсифікацію виборчої документації.

Що загрожує винним

Санкція статті передбачає:

позбавлення волі на строк від 3 до 7 років;

позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю впродовж 5 років.

Зверніть увагу! Другий тур місцевих виборів у Бердянську відбувся 22 листопада. Мешканці вдруге голосувати за мера, оскільки під час першого туру жоден з кандидатів не набрав понад 50% голосів виборців.

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