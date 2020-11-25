22 ноября 2020 года в Ужгороде выбрали мэра города. Им стал самовыдвиженец Богдан Андреев, победивший "слугу народа" Виктора Щадея.

Во 2 туре выборов мэра Ужгорода победил действующий глава Богдан Андреев – он начинал в "Партии регионов", потом был в "Возрождении" и "Оппоблоке", заигрывал с партиями Труханова и Тимошенко, но остался верен лишь одному человеку – теневому хозяину Закарпатья Михаилу Ланьо. Кто такой Богдан Андреев – читайте в материале 24 канала.

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Биография Богдана Андреева

Андреев родился 12 августа 1969 года в селе Конюхов, что на Львовщине. Высшее образование получал в Одессе – в 1995 году он окончил Одесский технологический институт пищевой промышленности (ныне Одесская государственная академия пищевых технологий). Также он имеет диплом Киевского университета права НАН Украины (2014).

Через полтора года после получения диплома о высшем образовании Андреев трудоустроился на Закарпатье – в Карпатской региональной таможне. В 1990-е это было одно из самых желанных в плане обогащения мест. Таким остается и в наши дни.



Андреев лично руководит ремонтом / Фото пресс-службы мэра Ужгорода

Тогда же молодой и перспективный таможенник знакомится с влиятельным местным бизнесменом Михаилом Ланьо, который впоследствии получил неофициальный титул "хозяина Закарпатья", а тогда был деловым партнером другого влиятельного местного – Виктора Балоги.

Именно с персоной Ланьо связаны дальнейшие карьерные успехи Богдана Андреева. В 2006 году таможенник впервые избирается в Ужгородский горсовет (как самовыдвиженец), через несколько лет Андреев вливается в ряды "Партии регионов" – тогда эта группировка играла роль "партии власти".

Параллельно успешно развивается и бизнес родного брата политика – Андрея Андреева. Он также приехал в Закарпатье и стал влиятельным автоперевозчиком. Сейчас брат мэра контролирует местный оптовый рынок и является владельцем ОАО "Ужгородское АТП 12107", которое контролирует большинство маршруток в областном центре.



Богдан Андреев, его брат Андрей и Михаил Ланьо / Фото ужгородского горсовета

Мэр Ужгорода и коррупционные скандалы

С 2014 по 2015 годы Богдан Андреев исполнял обязанности мэра Ужгорода, был активным участником Антимайдана, а осенью 2015 года как ни в чем не бывало победил на выборах главы города.

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Представлял Андреев на местных выборах-2015 уже партию "Возрождение". Она образовалась в результате перегруппировки остатков "регионалов". Соперником Андреева был скандальный местный политик Сергей Ратушняк. После проигрыша дважды мэр Ужгорода назвал Андреева "галицким контрабандистом" с намеком на место рождения и связи с Михаилом Ланьо.



На культурной ниве / Фото пресс-службы мэра Ужгорода

В свою первую мэрскую каденцию Богдан Андреев запомнился многочисленными коррупционными скандалами – в 2017 году его подозревали во взятке и обыскивали его кабинет, в следующем году против Андреева возбудили уголовное дело о хищении 6,5 миллиона грн во время реконструкции культурно-исторического центра "Амбар и винный погреб XVII века" (второе название – "Совиное гнездо"). Там были "железные доказательства", в частности, фальсификация документов, но не было политической воли.



Мэрская каденция Андреева сопровождалась многими скандалами / Фото clipnews.info

Андреева арестовали на 2 месяца, в дело вмешался губернатор Геннадий Москаль и пообещал взять мэра на поруки. Впоследствии Андреев вышел под залог в 440 тысяч гривен, а дело развалили.

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Также Андреев отличился махинациями с е-декларацией и непотизмом (жена мэра, его брат и его жена являются влиятельными на Закарпатье бизнесменами – они занимаются строительством и контролируют рынок автоперевозок) при раздаче тендеров для строительства важных для Ужгорода объектов, не слишком занимался развитием города и решением его многочисленных проблем.



Реклама говорит сама за себя / Фото clipnews.info

Отсутствие тротуаров, мусор, необустроенность парков, плачевное состояние ЖКХ, заброшенные социальные садики и школы, ужасное состояние канализационных систем и транспортной инфраструктуры – все это Ужгород времен правления Андреева.

По информации аналитического портала "Слово и дело", за время своей каденции Андреев выдал 80 обещаний, из которых выполнил всего 28 (35%), провалил — 13 (16%) и еще 39 (49%) должен реализовать когда-то. Сам Андреев провальной свою каденцию не считает и всем критикам указывает на обновление автобусного парка, ремонт больниц и инклюзивность (правда, в первом усматривают конфликт интересов, а во втором большая заслуга частных спонсоров, а не городского бюджета).



Мэр Андреев рекламирует себя и свою работу / Фото clipnews.info

Выборы-2020

В 2019 году Андреев попытался прорваться в Верховную Раду как №7 в списке "Оппоблока", но этот проект потерпел громкое фиаско. Также Андреев участвовал в съезде партии Труханова и Кернеса "Доверяй делам", но в 2020 году решил довериться политсиле Юлии Тимошенко. Брат мэра Андреева шел первым по спискам "Батькивщины" в облсовет. Рядом с ним – Михаил Ланьо.



Богдан Андреев – спортивный мэр / Фото пресс-службы мэра Ужгорода

На выборах мэра-2020 главным конкурентом Богдану Андрееву был кандидат от "Слуги народа" Виктор Щадей. Секретарь ужгородского горсовета был постоянным оппонентом мэра в последние годы и имел все шансы стать единственным мэром областного центра от партии президента Зеленского.

Щадей немного отстал от Андреева в первом туре, так же и во втором. При низкой явке в районе 23% за Андреева проголосовали более 51%, за его оппонента – почти 47%.

По данным параллельного подсчета голосов из штаба победителя, Андрееву доверились 12 393 ужгородца, за Щадея проголосовал 10 961 человек.