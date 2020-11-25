22 листопада 2020 року в Ужгороді обрали мера міста. Ним став самовисуванець Богдан Андріїв, що переміг "слугу народу" Віктора Щадея.

У 2 турі виборів мера Ужгороду переміг чинний голова Богдан Андріїв – він починав у "Партії регіонів", потім був у "Відродженні" та "Опоблоці", загравав з партіями Труханова та Тимошенко, але залишився вірним лише одній людині – тіньовому господарю Закарпаття Михайлу Ланьо. Хто такий Богдан Андріїв – читайте матеріалі 24 каналу.

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Біографія Богдана Андріїва

Андріїв народився 12 серпня 1969 року в селі Конюхів, що на Львівщині. Вищу освіту здобував в Одесі - у 1995 році він закінчив Одеський технологічний інститут харчової промисловості (нині – Одеська державна академія харчових технологій). Також він має диплом Київського університету права НАН України (2014).

За півтора року після отримання диплому про вищу освіту Андріїв працевлаштувався на Закарпатті – у Карпатській регіональній митниці. У 1990-і це було одне з найбажаніших у плані збагачення місць. Таким лишається й в наші дні.

Андріїв особисто керує ремонтом / Фото пресслужби мера Ужгорода

Тоді ж молодий та перспективний митник знайомиться з впливовим місцевим бізнесменом Михайлом Ланьом, що згодом отримав неофіційний титул "хазяїна Закарпаття", а тоді був бізнесовим партнером іншого впливового тубільця – Віктора Балоги.

Саме з персоною Ланьо пов’язані подальші кар’єрні успіхи Богдана Андріїва. У 2006 році митник вперше обирається до Ужгородської міськради (як самовисуванець), за кілька років Андріїв вливається до лав "Партії регіонів" – тоді це угруповання відігравало роль “партії влади”.

Паралельно успішно розвивається й бізнес рідного брата політика – Андрія Андріїва. Він також прибув на Закарпаття й став впливовим автоперевізником. Зараз брат мера контролює місцевий оптовий ринок та є власником ВАТ "Ужгородське АТП 12107", що контролює більшість маршруток в обласному центрі.

Богдан Андріїв, його брат Андрій і Михайло Ланьо / Фото ужгородської міскьради

Мер Ужгорода та корупційні скандали

З 2014 по 2015 роки Богдан Андріїв виконував обов’язки мера Ужгорода, був активним учасником Антимайдану, а восени 2015 року як ні в чому не бувало переміг на виборах очільника міста.

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Представляв Андріїв на місцевих виборах-2015 вже партію "Відродження". Вона утворилась внаслідок перегрупування рештків "регіоналів". Суперником Андріїва був скандальний місцевий політик Сергій Ратушняк. Після програшу двічі мер Ужгорода назвав Андріїва "галицьким контрабандистом" з натяком на місце народження та зв’язки з Михайлом Ланьом.

На культурній ниві / Фото пресслужби мера Ужгорода

У свою першу мерську каденцію Богдан Андріїв запам’ятався численними корупційними скандалами – у 2017 році його підозрювали у хабарі та обшукували його кабінет, наступного року проти Андріїва порушили кримінальну справу щодо розкрадання 6,5 млн грн під час реконструкції культурно-історичного центру "Комора та винний льох XVII століття" (друга назва – "Совине гніздо"). Там були "залізні докази", зокрема, фальшування документів, але не було політичної волі.

Мерська каденція Андріїва супроводжувалась багатьма скандалами / Фото clipnews.info

Андріїва заарештували на 2 місяці, у справу втрутився губернатор Геннадій Москаль й пообіцяв взяти мера на поруки. Згодом Андріїв вийшов під заставу в 440 тисяч гривень, а справу розвалили.

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Також Андріїв відзначився махінаціями з е-декларацією та непотизмом (дружина мера, його брат та його дружина є впливовими на Закарпатті бізнесменами – вони займаються будівництвом і контролюють ринок автоперевезень) при роздачі тендерів для будівництва важливих для Ужгорода об’єктів, не надто опікувався розбудовою міста та розв’язанням його численних проблем.

Реклама говорить сама за себе / Фото clipnews.info

Відсутність тротуарів, сміття, необлаштованість парків, жалюгідний стан ЖКГ, занедбані соціальні садочки та школи, жахливий стан каналізаційних систем і транспортної інфраструктури – все це Ужгород часів правління Андріїва.

За інформацією аналітичного порталу "Слово і Діло", за час своєї каденції Андріїв видав 80 обіцянок, з яких виконав усього 28 (35%), провалив — 13 (16%) і ще 39 (49%) має реалізувати колись. Сам Андріїв провальною свою каденцію не вважає та всім критикам вказує на оновлення автобусного парку, ремонт лікарень та інклюзивність (щоправда, у першому вбачають конфлікт інтересів, а у другому велика заслуга приватних спонсорів, а не міського бюджету).

Мер Андріїв рекламує себе та свою роботу / Фото clipnews.info

Вибори-2020

У 2019 році Андріїв спробував прорватися до Верховної Ради як №7 у списку "Опоблоку", але цей проєкт зазнав гучного фіаско. Також Андріїв брав участь у з’їзді партії Труханова та Кернеса "Довіряй ділам", але у 2020 році вирішив довіритись політсилі Юлії Тимошенко. Брат мера Андріїва йшов першим по списках "Батьківщини" до облради. Поруч з ним – Михайло Ланьо.

Богдан Андріїв – спортивний мер / Фото пресслужби мера Ужгорода

На виборах мера-2020 головним конкурентом Богдану Андріїву був кандидат від "Слуги Народу" Віктор Щадей. Секретар ужгородської міськради був постійним опонентом мера в останні роки й мав всі шанси стати єдиним мером обласного центру від партії президента Зеленського.

Щадей трохи відстав від Андріїва у першому турі й там само – у другому. За низької явки в районі 23% за Андріїва проголосували понад 51%, за його опонента – майже 47%.

За даними паралельного підрахунку голосів зі штабу переможця, Андріїву довірились 12 393 ужгородці, за Щадея проголосувала 10 961 людина.