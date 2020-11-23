По результатам параллельного подсчета голосов избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода впереди действующий мэр Богдан Андреев. Он набирает более 50% голосов, а его оппонент Виктор Щадей – лишь 47%.

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Параллельный подсчет голосов во втором туре выборов мэра Ужгорода 22 ноября 2020 проводили штабы обоих кандидатов:

Представителя партии "Слуга народа" Виктора Щадея,

И действующего городского головы (который шел на эти выборы самовыдвиженцем) Богдана Андриива.

О результатах сообщили журналисты Соня Кошкина и Виталий Глагола в телеграм-каналах.

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Средний показатель по данным штабов двух кандидатов

Богдан Андриив – примерно 53%,

Виктор Щадей – примерно 47%.

22 ноября экзитполы в Ужгороде не проводили, поэтому пока, до официального объявления результатов в ЦИК, будем иметь только данные от штабов кандидатов.

Данные штаба Щадея

Богдан Андриив – 12 894 голоса,

Виктор Щадей – 11 510 голосов.

По данным штаба Андриива

Богдан Андриив – 12 393 голоса,

Виктор Щадей – 10 961 голос.

Интересно, что Ужгород был единственным в Украине областным центром, где должность мэра мог занять представитель президентской партии "Слуга народа".

Явка избирателей в Ужгороде во втором туре составила 27,94%.

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Результаты кандидатов в мэры Ужгорода

Богдан Андриив – 9 158 голосов (25,41%);

Виктор Щадей – 6 485 голосов (17,91%).

Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК назначила второй тур голосования за мэра Ужгорода на 22 ноября.

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