Кто победил в Ужгороде – действующий мэр или "слуга народа": параллельный подсчет голосов
По результатам параллельного подсчета голосов избирателей во втором туре выборов мэра Ужгорода впереди действующий мэр Богдан Андреев. Он набирает более 50% голосов, а его оппонент Виктор Щадей – лишь 47%.
Выборы в Ужгороде: 2 тур
Параллельный подсчет голосов во втором туре выборов мэра Ужгорода 22 ноября 2020 проводили штабы обоих кандидатов:
- Представителя партии "Слуга народа" Виктора Щадея,
- И действующего городского головы (который шел на эти выборы самовыдвиженцем) Богдана Андриива.
О результатах сообщили журналисты Соня Кошкина и Виталий Глагола в телеграм-каналах.
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Средний показатель по данным штабов двух кандидатов
- Богдан Андриив – примерно 53%,
- Виктор Щадей – примерно 47%.
22 ноября экзитполы в Ужгороде не проводили, поэтому пока, до официального объявления результатов в ЦИК, будем иметь только данные от штабов кандидатов.
Данные штаба Щадея
- Богдан Андриив – 12 894 голоса,
- Виктор Щадей – 11 510 голосов.
По данным штаба Андриива
- Богдан Андриив – 12 393 голоса,
- Виктор Щадей – 10 961 голос.
Интересно, что Ужгород был единственным в Украине областным центром, где должность мэра мог занять представитель президентской партии "Слуга народа".
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Результаты кандидатов в мэры Ужгорода
- Богдан Андриив – 9 158 голосов (25,41%);
- Виктор Щадей – 6 485 голосов (17,91%).
Поскольку ни один из кандидатов не набрал 50% голосов, ЦИК назначила второй тур голосования за мэра Ужгорода на 22 ноября.
Какие партии прошли в городской совет
- "Батькивщина" – 12,57% голосов избирателей (8 депутатов),
- "Слуга народа" – 11,53% (7 депутатов),
- "Родное Закарпатье" – 8,33% (6 депутатов),
- ОПЗЖ – 8,24% (6 депутатов),
- "Европейская Солидарность" – 8,06% (6 депутатов),
- "Партия твоего города" – 7,47 (5 депутатов).
Всего в горсовете Ужгорода – 38 депутатов.
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