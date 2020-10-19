25 октября украинцы получат новых мэров своих городов, а в местные советы придут свежие лица. Избирательная кампания 2020 стартовала 5 сентября и с каждым днем списки пополняются персонажами из мира большого спорта, в частности, бокса.

Такого большого количества известных боксеров как в этом году, среди участников выборов еще не было. И речь не только о Киеве, где последние шесть лет город возглавляет вечный чемпион мира по версии WBC по боксу Виталий Кличко, пишет 24 канал.

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Вячеслав Узелков

В мэры Винницы от партии ОПЗЖ будет баллотироваться известный украинский боксер Вячеслав Узелков. Свой последний бой Узелков провел еще в 2014 году. Сейчас он ведущий программы "Зважені та щасливі" на СТБ.

Спортивные достижения: мастер спорта международного класса. Чемпион Европы среди юниоров 1997, призер Кубка мира 1998 и призер Всемирных Игр среди военнослужащих 1999. Призер чемпионата мира 2001. Призер чемпионата Европы 2002. Обладатель титула Интерконтинентального чемпиона по версии WBA (2007-2010), вакантного титула интерконтинентального чемпиона мира WBO (2012-2013), титула Интернационального чемпиона IBO (2013-2014).

Денис Беринчик

Денис Беринчик баллотируется в председатели Борщаговской ОТГ. На выборах он представит партию другого легендарного боксера Виталия Кличко – "Удар".

Спортивные достижения: Заслуженный мастер спорта Украины по боксу. Серебряный призер Олимпийских игр (2012), серебряный призер чемпионата мира (2011), бронзовый призер летней Универсиады (2013), двукратный чемпион Украины (2013, 2014). Интернациональный чемпион WBO.

Максим Бурсак

Максим Бурсак будет баллотироваться в Киевский городской совет от партии "Удар" Виталия Кличко.

Спортивные достижения: мастер спорта Украины. Бывший претендент на титул чемпиона мира по версии WBO (2017), чемпион Европы по версии EBU (2013-2014), чемпион по версиям WBA Continental (2013-2015), WBO Inter-Continental (2010-2012). Свой последний бой на профессиональном ринге провел 22 февраля 2020 года.

Виктор Постол

Виктор Постол баллотируется в депутаты Броварского районного совета по первому округу. Боксер представляет партию "За майбутнє".

Спортивные достижения: один из лучших боксеров в полусредней весовой категории. Чемпион мира по версии WBC в период 2015-2016 года.

Владислав Сиренко

Владислав Сиренко решил баллотироваться в депутаты от партии "Сила и честь" Игоря Смешко.

Спортивные достижения: серебряный призер молодежного чемпионата Европы (2013), победитель Кубка Украины среди молодежи (2013), бронзовый призер чемпионата Украины (2014 года) в любителях. Среди профессионалов чемпион по версии WBF International (2018), чемпион Евразии по версии EBP (2019).

Владимир Сидоренко

Владимир Сидоренко баллотируется в мэры Энергодара от партии "Слуга Народа".

Спортивные достижения: Заслуженный мастер спорта. Бронзовый призер Олимпийских игр-2000, чемпион Европы 1998, 2000, вице-чемпион мира 2001. Трехкратный чемпион мира среди военнослужащих (1995, 1997, 1999 гг). Третий в истории украинец, владевший поясом чемпиона мира (WBA) среди профессионалов после братьев Кличко.

Татьяна Лебедева

Татьяна Лебедева баллотируется в Киевский областной совет от партии "Удар".

Спортивные достижения: Заслуженный мастер спорта Украины по боксу. Мастер спорта Украины по кикбоксингу. Чемпионка Европы по боксу (2004). Серебряный призер чемпионата мира по боксу (2002). Бронзовый призер чемпионата Европы по боксу (1999, 2003). Многократная чемпионка Украины по боксу. Многократная чемпионка Украины по кикбоксингу.

Геворг Манукян

Геворг Манукян баллотируется в Броварской городской совет вторым номером партийного списка от Гражданского движения "Волна".

Спортивные достижения: Заслуженный мастер спорта Украины. Серебряный призер Европейских игр (2015), бронзовый призер чемпионата мира (2015), чемпион Украины (2014). Участник Всемирной серии бокса (2015-2016) в составе команды "Украинские атаманы".

Виктор Фесечко

Виктор Фесечко баллотируется в городской совет города Кропивницкий от партии "Родной город".

Спортивные достижения: Заслуженный мастер спорта Украины по боксу. Экс-чемпион Европы по версии WBF. В 2001 году получил звание интерконтинентального чемпиона мира по версии WBF. Сейчас работает тренером и рефери профессионального бокса.

Сергей Федченко

Сергей Федченко баллотируется в Харьковский облсовет от "Слуги народа".

Спортивные достижения: мастер спорта. Интерконтинентальный чемпион мира по версии IBF (2008). Чемпион Европы по версии WBO (2012). В 2012 году – претендент на титул чемпиона мира по версии WBO.

Роман Головащенко

Роман Головащенко баллотируется в Немировскую объединенную территориальную общину от ОПЗЖ.

Спортивные достижения: мастер спорта. Украинский боксер-профессионал. Владел тремя поясами Интерконтинентального чемпиона по версии IBO, поясом чемпиона мира по версии GBC, поясом Интерконтинентального чемпиона по версии WBC-А, поясом чемпиона Европы по версии IBF.