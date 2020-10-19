25 жовтня українці отримають нових мерів своїх міст, а до місцевих рад прийдуть свіжі обличчя. Виборча кампанія 2020 стартувала 5 вересня і з кожним днем списки поповнюються персонажами зі світу великого спорту, зокрема, боксу.

Такої великої кількості відомих боксерів як цьогоріч, серед учасників виборів ще не було. І мова не лише про Київ, де останніх шість років місто очолює вічний чемпіон світу за версією WBC з боксу Віталій Кличко, пише 24 канал.

До теми: В’ячеслав Узелков: що відомо про кандидата у мери Вінниці

В'ячеслав Узєлков

У мери Вінниці від партії ОПЗЖ буде балотуватися відомий український боксер В'ячеслав Узєлков. Свій останній бій Узєлков провів ще у 2014 році. Зараз він ведучий програми "Зважені та щасливі" на СТБ.

Спортивны досягнення: Майстер спорту міжнародного класу. Чемпіон Європи серед юніорів 1997, призер Кубка світу 1998 и призер Всесвітніх Ігор серед військовослужбовців 1999. Призер чемпіонату світу 2001. Призер чемпіонату Європи 2002. Володар титулу Інтерконтинентального чемпіона за версією WBA (2007-2010), вакантного титулу інтерконтинентального чемпіона світу WBO (2012-2013), титулу Інтернаціонального чемпіона IBO (2013-2014).

Денис Берінчик

Денис Берінчик балотується в голови Борщагівської ОТГ. На виборах він представить партію іншого легендарного боксера Віталія Кличка – "УДАР".

Спортивні досягення: Заслужений майстер спорту України з боксу. Срібний призер Олімпійських ігор (2012), срібний призер чемпіонату світу (2011), бронзовий призер літньої Універсіади (2013), дворазовий чемпіон України (2013, 2014). Інтернаціональний чемпіон WBO.

Максим Бурсак

Максим Бурсак буде балотуватися у Київську міську раду від партії "Удар" Віталія Кличка.

Спортивні досягення: Майстер спорту України. Колишній претендент на титул чемпіона світу за версією WBO (2017), чемпіон Європи за версією EBU (2013-2014), чемпіон за версіями WBA Continental (2013-2015), WBO Inter-Continental (2010-2012). Свій останній бій на професійному ринзі провів 22 лютого 2020 року.

Віктор Постол

Віктор Постол балотується в депутати Броварської районної ради за першим округом. Боксер представляє партію "За майбутнє".

Спортивні досягення: один з найкращих боксерів в напівсередній ваговій категорії. Чемпіон світу за версією WBC в період 2015-2016 року.

Владислав Сіренко

Владислав Сіренко вирішив балотуватися в депутати Пристоличні ОТГ від партії "Сила і честь" Ігоря Смешка.

Спортивні досягення: срібний призер молодіжного чемпіонату Європи (2013), переможець Кубка України серед молоді (2013), бронзовий призер чемпіонату України (2014 року) в любителях. Серед професіоналів чемпіон за версією WBF International (2018), чемпіон Євразії за версією EBP (2019).

Володимир Сидоренко

Володимир Сидоренко балотується у мери Енергодара від партії "Слуга Народу".

Спортивні досягення: Заслужений майстер спорту. Бронзовий призер Олімпійських ігор-2000, чемпіон Європи 1998, 2000, віце-чемпіон світу 2001. Триразовий чемпіон світу серед військовослужбовців (1995, 1997, 1999 рр.). Третій в історії українець, що володів поясом чемпіона світу (WBA) серед професіоналів після братів Кличків.

Тетяна Лєбєдєва

Тетяна Лєбєдєва балотується до Київської обласної ради від партії "УДАР".

Спортивні досягення: Заслужений майстер спорту України з боксу. Майстер спорту України з кікбоксингу. Чемпіонка Європи з боксу (2004). Срібна призерка чемпіонату світу з боксу (2002). Бронзова призерка чемпіонату Європи з боксу (1999, 2003). Багаторазова чемпіонка України з боксу. Багаторазова чемпіонка України з кікбоксингу.

Геворг Манукян

Геворг Манукян балотується до Броварської міської ради другим номером партійного списку від громадянського руху "Хвиля".

Спортивні досягення: Заслужений майстер спорту України. Срібний призер Європейських ігор (2015), бронзовий призер чемпіонату світу (2015), чемпіон України (2014). Учасник Всесвітньої серії боксу (2015-2016) у складі команди "Українські отамани".

Віктор Фесечко

Віктор Фесечко балотується до міської ради міста Кропивницький від партії "Рідне місто".

Спортивні досягення: Заслужений майстер спорту України з боксу. Екс-чемпіон Європи за версією WBF. У 2001 році здобув звання інтерконтинентального чемпіону світу за версією WBF. Наразі працює тренером і рефері професійного боксу.

Сергій Федченко

Сергій Федченко балотується в Харківську облраду від "Слуги народу".

Спортивні досягення: Майстер спорту. Інтерконтинентальний чемпіон світу за версією IBF (2008). Чемпіон Європи за версією WBO (2012). У 2012 році – претендент на титул чемпіона світу за версією WBO.

Роман Головащенко

Роман Головащенко балотується до Немирівської об’єднаної територіальної громади від ОПЗЖ.

Спортивні досягнення: Майстер спорту. Український боксер-професіонал. Володів трьома поясами Інтерконтинентального чемпіона за версією IBO, поясом чемпіона світу за версією GBC, поясом Інтерконтинентального чемпіона за версією WBC-А, поясом чемпіона Європи за версією IBF.