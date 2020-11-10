Броварская избирательная комиссия должна повторно провести местные выборы: решение суда
Окружной админсуд Киева обязал Броварскую ТИК повторно провести местные выборы мэра и депутатов городского совета. Во временной избирательной комиссии уже заявили, что будут обжаловать решение суда в апелляционной инстанции.
Киевский окружной админсуд признал выборы городского головы и депутатов Броварской территориальной общины такими, что не состоялись. Об этом сообщает гражданская сеть ОПОРА.
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Что известно о выборах в Броварской территориальной общине
6 ноября Броварская городская ТИК установила результаты выборов и объявила повторное голосование на выборах мэра, ведь ни один из кандидатов не набрал более половины голосов избирателей.
7 ноября кандидат на пост городского головы от партии "Голос" Андрей Саук обратился в суд. Он пожаловался на нарушение норм Избирательного кодекса Украины о тайне голосования и равном избирательном праве, а также требовал от комиссии назначить повторные выборы.
Все бюллетени были пронумерованы и можно было отследить ваш голос,
– отметил Саук.
Суд признал выборы городского головы и депутатов в Броварской территориальной общины такими, что не состоялись. Согласно решению суда, ТИК Броварского района должна повторно провести выборы.
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Нарушения на местных выборах: главное
- Заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко рассказал, что местные выборы в Украине прошли достаточно спокойно и цивилизованно. Правда, определенные нарушения все же были.
- Чаще всего правоохранители фиксировали подкуп избирателей, разного рода хулиганские действия, нежелание многих кандидатов использовать для печати агитации средства из избирательного фонда, а также попытки некоторых избирателей фотографировать бюллетени или разрывать и искажать их.
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