Броварська виборча комісія має повторно провести місцеві вибори: рішення суду
Окружний адмінсуд Києва зобов'язав Броварську ТВК повторно провести місцеві вибори мера і депутатів міської ради. У тимчасовій виборчій комісії вже заявили, що будуть оскаржувати рішення суду в апеляційній інстанції.
Київський окружний адмінсуд визнав вибори міського голови й депутатів Броварської територіальної громади такими, що не відбулися. Про це повідомляє громадянська мережа ОПОРА.
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Що відомо про вибори до Броварської територіальної громади
6 листопада Броварська міська ТВК встановила результати виборів і оголосила повторне голосування на виборах мера, адже жоден з кандидатів не набрав понад половину голосів виборців.
7 листопада кандидат на пост міського голови від партії "Голос" Андрій Саук звернувся до суду. Він поскаржився на порушення норм Виборчого кодексу України про таємниці голосування і рівному виборчому праві, а також вимагав від комісії призначити повторні вибори.
Усі бюлетені були пронумеровані й можна було відстежити ваш голос,
– наголосив Саук.
Суд визнав вибори міського голови й депутатів до Броварської територіальної громади такими, що не відбулися. Згідно з рішенням суду, ТВК Броварського району повинна повторно провести вибори.
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Порушення на місцевих виборах: головне
- Заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко розповів, що місцеві вибори в Україні пройшли досить спокійно та цивілізовано. Щоправда, певні порушення все ж були.
- Найчастіше правоохоронці фіксували підкуп виборців, різного роду хуліганські дії, небажання багатьох кандидатів використовувати для друку агітації кошти з виборчого фонду, а також намагання деяких виборців фотографувати бюлетені або розривати та спотворювати їх.
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