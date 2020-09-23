Будет ли вспышка коронавируса после местных выборов: объяснение Госпотребслужбы
После местных выборов в Украине не будет новой вспышки коронавирусной инфекции. Так считают в киевской Госпотребслужбе.
Об этом сообщил глава ведомства Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".
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По его словам, к вспышке приводит только длительное общение в организованных коллективах.
Выборы – это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. Во время проведения выборов такого общения нет,
– сказал Рубан.
Он отметил, что во время проведения выборов должны соблюдать три вещи: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдения санитарных правил.
"Если комиссия сидит, придерживается масочного режима, помещение проветривается, а происходит общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", – рассказал Рубан.
Могут ли отменить выборы из-за коронавируса
Разговоры о том, что местные выборы в Украине могут перенести, звучат еще с лета. Недавно в партии "Слуга народа" заявили, что законных оснований для переноса или отмены местных выборов нет.
Но, ранее главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что в том случае, если 50% территории страны окажется в красной карантинной зоне, это заставит задуматься над тем, стоит ли рисковать и проводить выборы.