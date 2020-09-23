После местных выборов в Украине не будет новой вспышки коронавирусной инфекции. Так считают в киевской Госпотребслужбе.

Об этом сообщил глава ведомства Олег Рубан в комментарии "РБК-Украина".

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По его словам, к вспышке приводит только длительное общение в организованных коллективах.

Выборы – это то мероприятие, где вспышки не будет. Потому что к вспышке приводит длительное общение в организованных коллективах, более 15 человек. Во время проведения выборов такого общения нет,

– сказал Рубан.

Он отметил, что во время проведения выборов должны соблюдать три вещи: ограниченное общение, проветривание помещений и соблюдения санитарных правил.

"Если комиссия сидит, придерживается масочного режима, помещение проветривается, а происходит общее какое-то общение в помещениях без вентиляции, то это стопроцентное инфицирование", – рассказал Рубан.

Могут ли отменить выборы из-за коронавируса

Разговоры о том, что местные выборы в Украине могут перенести, звучат еще с лета. Недавно в партии "Слуга народа" заявили, что законных оснований для переноса или отмены местных выборов нет.

Но, ранее главный санитарный врач Украины и заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко сказал, что в том случае, если 50% территории страны окажется в красной карантинной зоне, это заставит задуматься над тем, стоит ли рисковать и проводить выборы.