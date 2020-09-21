Законных оснований для переноса или отмены местных выборов нет. В "Слуге народа" слухи о том, что голосование 25 октября может не состояться, назвали необоснованными.

Задача власти – обезопасить избирателей, – Корниенко

Пока власть размышляет над тем, как максимально обезопасить избирателей во время голосования. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует "РБК-Украина".

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Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосование к эпидемиологической ситуации. Также ЦИК разработал специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет,

– отметил Корниенко.

Ранее в партии заявляли, что причиной для переноса местных выборов может стать лишь введение чрезвычайного положения в стране.

Обратите внимание! В Окружной админсуд Киева поступило заявление от общественной организации "Всеукраинское объединение сельских голов, депутатов сельсоветов и крестьян "Спасение села". В нем оспаривают постановление ЦИК о назначении местных выборов. Первое заседание ОАСК по делу состоится 2 октября.

Главное о местных выборах-2020

Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.

Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.

В период от 15 до 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружную комиссию документы для регистрации своих кандидатов.

Украинцы могут изменить место голосования до 10 сентября.

Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.



Как будут проходить местные выборы / Инфографика 24 канала