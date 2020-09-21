Возможно ли перенести местные выборы: ответ "Слуги народа"
Законных оснований для переноса или отмены местных выборов нет. В "Слуге народа" слухи о том, что голосование 25 октября может не состояться, назвали необоснованными.
Задача власти – обезопасить избирателей, – Корниенко
Пока власть размышляет над тем, как максимально обезопасить избирателей во время голосования. Об этом сообщил председатель партии "Слуга народа" Александр Корниенко, информирует "РБК-Украина".
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Правительство и Центральная избирательная комиссия активно работают над тем, чтобы адаптировать голосование к эпидемиологической ситуации. Также ЦИК разработал специальный закон, который в ближайшее время, до выборов, Верховная Рада внесет и примет,
– отметил Корниенко.
Ранее в партии заявляли, что причиной для переноса местных выборов может стать лишь введение чрезвычайного положения в стране.
Главное о местных выборах-2020
- Местные выборы в Украине состоятся 25 октября 2020 года.
- Предвыборная кампания стартовала 5 сентября.
- В период от 15 до 24 сентября партии должны выдвинуть и подать в окружную комиссию документы для регистрации своих кандидатов.
- Украинцы могут изменить место голосования до 10 сентября.
- Предвыборную агитацию кандидаты могут проводить до 22 октября.