Після місцевих виборів в Україні не буде нового спалаху коронавірусної інфекції. Так вважають у київській Держспоживслужбі.

Про це повідомив голова відомства Олег Рубан у коментарі "РБК-Україна".

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За його словами, до спалаху призводить тільки тривале спілкування в організованих колективах.

Вибори – це той захід, де спалаху не буде. Тому що до спалаху призводить довготривале спілкування в організованих колективах, понад 15 осіб. Під час проведення виборів такого спілкування немає,

– сказав Рубан.

Він наголосив, що під час проведення виборів мають дотримуватися трьох речей: обмеженого спілкування, провітрювання приміщень та дотримання санітарних правил.

"Якщо комісія сидить, дотримується масочного режиму, приміщення провітрюється, а відбувається загальне якесь спілкування у приміщеннях без вентиляції, то це стовідсоткове інфікування", – розповів Рубан.

Чи можуть скасувати вибори через коронавірус

Розмови про те, що місцеві вибори в Україні можуть перенести, лунають ще з літа. Нещодавно у партії "Слуга народу" заявили, що законних підстав для перенесення чи скасування місцевих виборів немає.

Але, раніше головний санітарний лікар України та заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко сказав, що в тому разі, якщо 50% території країни опиниться у червоній карантинній зоні, це змусить замислитися над тим, чи варто ризикувати та проводити вибори.