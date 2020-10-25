В Луганской области накануне выборов, которые проходят 25 октября, один из кандидатов на должность сельского главы установил в помещениях избирательных участков камеры наблюдения.

Он это сделал, несмотря на возражения членов избирательных комиссий, передает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.

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В сообщении КИУ говорится о том, что один из кандидатов на должность Чмыровского сельского главы установил предварительно, 24 октября, видеонаблюдение на избирательных участках № 440569, № 440571, № 440592 и № 440593.

Камеры наблюдения кандидат установил без согласования с участковыми комиссиями и несмотря на их возражения. Поэтому наблюдатели КИУ обратились в Национальную полицию.

Также Комитет избирателей зафиксировал и другие нарушения на участках. В частности, в городе Рубежное Луганской области председатель УИК пытался не допустить на участок наблюдателя КИУ из-за того, что на участке уже зарегистрировались аж 17 наблюдателей. Впоследствии на этом же участке председатель комиссии вызвала полицию из-за того, что наблюдатель от одной из партий фотографировал процесс голосования.

Больше нарушений во время местных выборов и какая ответственность будет ждать за это – читайте по ссылке. Добавим, что местные выборы-2020 в Украине проходят во всех регионах, кроме оккупированных районов Донецкой и Луганской областей и прифронтовых территорий, а также – Крыма.



Как выбирают кандидатов в депутаты и глав городских, сельских и поселковых советов / Инфографика 24 канала