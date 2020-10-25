В Луганской области один из кандидатов установил видеонаблюдение на участках: детали
В Луганской области накануне выборов, которые проходят 25 октября, один из кандидатов на должность сельского главы установил в помещениях избирательных участков камеры наблюдения.
Он это сделал, несмотря на возражения членов избирательных комиссий, передает Комитет избирателей Украины в фейсбуке.
Интересно Какие неожиданные курьезы произошли на местных выборах 2020: шокирующие фото и видео
В сообщении КИУ говорится о том, что один из кандидатов на должность Чмыровского сельского главы установил предварительно, 24 октября, видеонаблюдение на избирательных участках № 440569, № 440571, № 440592 и № 440593.
Камеры наблюдения кандидат установил без согласования с участковыми комиссиями и несмотря на их возражения. Поэтому наблюдатели КИУ обратились в Национальную полицию.
Также Комитет избирателей зафиксировал и другие нарушения на участках. В частности, в городе Рубежное Луганской области председатель УИК пытался не допустить на участок наблюдателя КИУ из-за того, что на участке уже зарегистрировались аж 17 наблюдателей. Впоследствии на этом же участке председатель комиссии вызвала полицию из-за того, что наблюдатель от одной из партий фотографировал процесс голосования.
Как выбирают кандидатов в депутаты и глав городских, сельских и поселковых советов / Инфографика 24 канала