Решили не ждать: члены УИК во Львове подписали итоговый протокол до завершения голосования
На одном из избирательных участков Львова члены комиссии подписали итоговый протокол еще до завершения голосования. Полиция открыла уголовное производство по признакам возможной фальсификации результатов выборов.
Нарушения во время выборов во Львове
К правоохранителям 22 ноября поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из участков в Лычаковском районе Львова. Об этом сообщает полиция Львовщины.
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Сотрудники полиции приехали на участок. Они выяснили, что некоторые члены избиркома подписали протокол о подсчете голосов избирателей еще до завершения голосования и подсчета голосов.
Что грозит нарушителям
Полицейские открыли уголовное производство по статье о фальсификации избирательной документации.
Санкция статьи предусматривает заключение от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.
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