На одном из избирательных участков Львова члены комиссии подписали итоговый протокол еще до завершения голосования. Полиция открыла уголовное производство по признакам возможной фальсификации результатов выборов.

Нарушения во время выборов во Львове

К правоохранителям 22 ноября поступило сообщение о возможном нарушении избирательного законодательства на одном из участков в Лычаковском районе Львова. Об этом сообщает полиция Львовщины.

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Сотрудники полиции приехали на участок. Они выяснили, что некоторые члены избиркома подписали протокол о подсчете голосов избирателей еще до завершения голосования и подсчета голосов.

Что грозит нарушителям

Полицейские открыли уголовное производство по статье о фальсификации избирательной документации.

Санкция статьи предусматривает заключение от 7 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью в течение 5 лет.

Больше о нарушениях во время выборов 22 ноября во Львове и других городах Украины – читайте здесь.

Обратите внимание! Во Львове 22 ноября проходит 2 тур выборов. За кресло мэра борются действующий городской голова Андрей Садовый и кандидат от "Евросолидарности" Олег Синютка. Детали о ходе выборов и результатах читайте по ссылке.