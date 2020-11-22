На одній із виборчих дільниць Львова члени комісії підписали підсумковий протокол ще до завершення голосування. Поліція відкрила кримінальне провадження за ознаками можливої фальсифікації результатів виборів.

Порушення під час виборів у Львові

До правоохоронців 22 листопада надійшло повідомлення про можливе порушення виборчого законодавства на одній із дільниць в Личаківському районі Львова. Про це повідомляє поліція Львівщини.

Читайте також У Слов’янську люди фотографуються біля виборчих урн, щоб виграти iPhone 12: фото

Співробітники поліції приїхали на дільницю. Вони з’ясували, що деякі члени виборчкому підписали протокол про підрахунок голосів виборців ще до завершення голосування та підрахунку голосів.

Що загрожує порушникам

Поліцейські відкрили кримінальне провадження за статтею про фальсифікацію виборчої документації.

Санкція статті передбачає ув’язнення від 7 до 10 років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю впродовж 5 років.

Більше про порушення під час виборів 22 листопада у Львові та інших містах України – читайте тут.

Зверніть увагу! У Львові 22 листопада відбувається 2 тур виборів. За крісло мера борються чинний міський голова Андрій Садовий та кандидат від "Євросолідарності" Олег Синютка. Деталі про перебіг виборів та результати читайте за посиланням.