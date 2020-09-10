В Верховной Раде создадут специальную рабочую группу по просьбе Леонида Кравчука. Однако депутаты не намерены отменять постановление парламента о проведении выборов в органы местного самоуправления в ОРДЛО.

Об этом в эфире программы "Есть вопросы" на 24 канале рассказал народный депутат фракции "Голос" Роман Костенко. По его словам, ему показалось, что эту группу создали только для того, чтобы не обидеть Леонида Кравчука.

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"Мы понимаем, что никто не будет отменять это постановление, я надеюсь, что никто даже не внесет его в зал, ведь это противоречит нашим принципам", – подчеркнул он.

В каких-то моментах Леонид Кравчук не то что настаивал, а просто говорил: "Давайте будем что-то делать". Возможно, эти слова и стали темой разговоров о создании этой группы, потому что РФ ставит ультиматум,

– отметил Костенко.

Однако, по его словам, Кравчук сказал им не воспринимать это как ультиматум, а просто как просьбу или требование.

"Но мы все понимаем, что со стороны страны, которая оккупировала нашу территорию, это как ультиматум", – подчеркнул депутат.

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